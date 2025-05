Проиграл чемпионат с преимуществом в девять очков. Наставник Аякса подал в отставку и объяснил свое решение

Франческо Фариоли принял решение покинуть должность главного тренера "Аякса".

Напомним, Фариоли возглавил "Аякс" летом 2024 года, подписав с амстердамским клубом 3-летний контракт.

Нынешний сезон Эредивизи "Аякс" завершил на втором месте, упустив в последних турах преимущество в 9 очков над ПСВ.

Farioli has decided to leave Ajax after careful consideration. The head coach has informed the club’s board of his decision.



