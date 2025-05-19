Проиграл чемпионат с преимуществом в девять очков. Наставник Аякса подал в отставку и объяснил свое решение

Франческо Фариоли принял решение покинуть должность главного тренера "Аякса".

"Мой путь в "Аяксе" начался почти год назад, с целью вернуть команду туда, где ей самое место. И он завершился на "Йохан Кройф Арене", с возвращением "Аякса" в Лигу чемпионов, крупнейшую сцену европейского футбола.

Быть ​​первым тренером "Аякса" не из Нидерландов с 1998 года и первым итальянцем в истории клуба было абсолютной привилегией/

У руководства и у меня одинаковые цели на будущее "Аякса", но у нас разные видения и временные рамки относительно того, как мы должны работать и действовать для их достижения", - прокомментировал свою отставку специалист.