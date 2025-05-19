Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Проиграл чемпионат с преимуществом в девять очков. Наставник Аякса подал в отставку и объяснил свое решение
Получилось расхождение с руководством
Getty Images/Global Images Ukraine
Франческо Фариоли принял решение покинуть должность главного тренера "Аякса".
"Мой путь в "Аяксе" начался почти год назад, с целью вернуть команду туда, где ей самое место. И он завершился на "Йохан Кройф Арене", с возвращением "Аякса" в Лигу чемпионов, крупнейшую сцену европейского футбола.
Быть первым тренером "Аякса" не из Нидерландов с 1998 года и первым итальянцем в истории клуба было абсолютной привилегией/
У руководства и у меня одинаковые цели на будущее "Аякса", но у нас разные видения и временные рамки относительно того, как мы должны работать и действовать для их достижения", - прокомментировал свою отставку специалист.
Напомним, Фариоли возглавил "Аякс" летом 2024 года, подписав с амстердамским клубом 3-летний контракт.
Нынешний сезон Эредивизи "Аякс" завершил на втором месте, упустив в последних турах преимущество в 9 очков над ПСВ.
Farioli has decided to leave Ajax after careful consideration. The head coach has informed the club’s board of his decision.— AFC Ajax (@AFCAjax) May 19, 2025
Thanks for everything, Francesco! ♥️
Популярное сейчас
- "Заставить Динамо сыграть вничью, победы над легендарными украинскими тренерами": Ашур написал итоговый пост о работе в Полесье
- "Последние 2-3 недели я это чувствую во всем": Григорчук – о борьбе за выживание
- Только 7 легенд Динамо выигрывали чемпионат, как игрок и тренер
- Снова итальянец. Тоттенхэм определился с идеальным кандидатом на замену Анге Постекоглу
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака