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Проиграл чемпионат с преимуществом в девять очков. Наставник Аякса подал в отставку и объяснил свое решение

Нидерланды

Получилось расхождение с руководством

Проиграл чемпионат с преимуществом в девять очков. Наставник Аякса подал в отставку и объяснил свое решение

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Франческо Фариоли принял решение покинуть должность главного тренера "Аякса".

"Мой путь в "Аяксе" начался почти год назад, с целью вернуть команду туда, где ей самое место. И он завершился на "Йохан Кройф Арене", с возвращением "Аякса" в Лигу чемпионов, крупнейшую сцену европейского футбола.

Быть ​​первым тренером "Аякса" не из Нидерландов с 1998 года и первым итальянцем в истории клуба было абсолютной привилегией/

У руководства и у меня одинаковые цели на будущее "Аякса", но у нас разные видения и временные рамки относительно того, как мы должны работать и действовать для их достижения", - прокомментировал свою отставку специалист.

Напомним, Фариоли возглавил "Аякс" летом 2024 года, подписав с амстердамским клубом 3-летний контракт.

Нынешний сезон Эредивизи "Аякс" завершил на втором месте, упустив в последних турах преимущество в 9 очков над ПСВ.

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