Сделали доброе дело. Чемпион Нидерландов привёз лежачего фаната с больницы на парад

Чемпион Нидерландов привёз лежачего фаната с больницы на парад.

В сеть попали кадры, как "ПСВ" привёз из больницы лежачего фаната на парад, посвящённый чемпионству клуба. Футболисты дали человеку трофей, который тот поднял.

Момент попал на видео:

Unwell PSV fans were brought from the hospital to the parade to lift the Eredivisie trophy ????



A beautiful gesture ❤️pic.twitter.com/P1jgK0C7Wc