Сделали доброе дело. Чемпион Нидерландов привёз лежачего фаната с больницы на парад

Чемпион Нидерландов привёз лежачего фаната с больницы на парад.

В сеть попали кадры, как "ПСВ" привёз из больницы лежачего фаната на парад, посвящённый чемпионству клуба. Футболисты дали человеку трофей, который тот поднял.

Момент попал на видео:

Unwell PSV fans were brought from the hospital to the parade to lift the Eredivisie trophy ????



A beautiful gesture ❤️pic.twitter.com/P1jgK0C7Wc — Men in Blazers (@MenInBlazers) May 19, 2025

Напомним, что "ПСВ" стали Чемпионом Нидерландов сезона 2024/25. "Аякс" же, который до предпоследнего тура лидировал, набрал 2 балла из 12 возможных в четырёх матчах и упустил чемпионство.

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К слову, "ПСВ" защитил свой титул, который клуб заработал в сезоне 2023/24.