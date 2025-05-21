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Сделали доброе дело. Чемпион Нидерландов привёз лежачего фаната с больницы на парад
Даже дали поднять трофей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион Нидерландов привёз лежачего фаната с больницы на парад.
В сеть попали кадры, как "ПСВ" привёз из больницы лежачего фаната на парад, посвящённый чемпионству клуба. Футболисты дали человеку трофей, который тот поднял.
Момент попал на видео:
Unwell PSV fans were brought from the hospital to the parade to lift the Eredivisie trophy ????— Men in Blazers (@MenInBlazers) May 19, 2025
A beautiful gesture ❤️pic.twitter.com/P1jgK0C7Wc
Напомним, что "ПСВ" стали Чемпионом Нидерландов сезона 2024/25. "Аякс" же, который до предпоследнего тура лидировал, набрал 2 балла из 12 возможных в четырёх матчах и упустил чемпионство.
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К слову, "ПСВ" защитил свой титул, который клуб заработал в сезоне 2023/24.
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