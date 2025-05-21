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Сделали доброе дело. Чемпион Нидерландов привёз лежачего фаната с больницы на парад

Нидерланды

Даже дали поднять трофей

Сделали доброе дело. Чемпион Нидерландов привёз лежачего фаната с больницы на парад

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпион Нидерландов привёз лежачего фаната с больницы на парад.

В сеть попали кадры, как "ПСВ" привёз из больницы лежачего фаната на парад, посвящённый чемпионству клуба. Футболисты дали человеку трофей, который тот поднял.

Момент попал на видео:

Напомним, что "ПСВ" стали Чемпионом Нидерландов сезона 2024/25. "Аякс" же, который до предпоследнего тура лидировал, набрал 2 балла из 12 возможных в четырёх матчах и упустил чемпионство.

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К слову, "ПСВ" защитил свой титул, который клуб заработал в сезоне 2023/24.

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Источник:
Men In Blazers
Опубликовал: Владислав Прийменко
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