Вырванная путевка в Лигу конференций на 90+3 минуте. АЗ - Твенте 3:2. Видеообзор матча

АЗ Алкмар одержал волевую победу над "Твенте" в финале плей-офф за выход в Лигу конференций.

Пропустив до 40-й минуты два гола, "сырные фермеры" вскоре сравняли счет, а на 90+3 минуте вырвали путевку во второй раунд третьего по силе еврокубка.

Эредивизи. Финал плей-офф за ЛК

АЗ Алкмар – "Твенте" 3:2

Голы: Мердинк, 43, ван Боммель, 53, Садик, 90+3 – Стейн, 22 (пен), 40