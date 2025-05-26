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Вырванная путевка в Лигу конференций на 90+3 минуте. АЗ - Твенте 3:2. Видеообзор матча
Камбэк в Алкмаре
Getty Images/Global Images Ukraine
АЗ Алкмар одержал волевую победу над "Твенте" в финале плей-офф за выход в Лигу конференций.
Пропустив до 40-й минуты два гола, "сырные фермеры" вскоре сравняли счет, а на 90+3 минуте вырвали путевку во второй раунд третьего по силе еврокубка.
Эредивизи. Финал плей-офф за ЛК
АЗ Алкмар – "Твенте" 3:2
Голы: Мердинк, 43, ван Боммель, 53, Садик, 90+3 – Стейн, 22 (пен), 40
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