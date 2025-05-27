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Капитан Аякса может перейти в АПЛ или Серию А

Нидерланды

Джордан Хендерсон в ближайшее время определится со своим будущим

Капитан Аякса может перейти в АПЛ или Серию А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Опытный английский полузащитник Джордан Хендерсон готовится принять решение относительно своего будущего уже в этом месяце. Об этом пишет Фабрицио Романо.

Капитан "Аякса" имеет опцию продления контракта с нидерландским клубом еще на один год, однако к нему также проявляют интерес клубы английской Премьер-лиги и Серии А.

34-летний полузащитник, который присоединился к "Аяксу" в январе 2024 года. Джордан в текущем сезоне сыграл 45 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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