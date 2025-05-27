Капитан Аякса может перейти в АПЛ или Серию А

Опытный английский полузащитник Джордан Хендерсон готовится принять решение относительно своего будущего уже в этом месяце. Об этом пишет Фабрицио Романо.

Капитан "Аякса" имеет опцию продления контракта с нидерландским клубом еще на один год, однако к нему также проявляют интерес клубы английской Премьер-лиги и Серии А.

34-летний полузащитник, который присоединился к "Аяксу" в январе 2024 года. Джордан в текущем сезоне сыграл 45 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.