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Опытный вингер ПСВ близок к продлению контракта со своим клубом
Продолжаются переговоры
Getty Images / Global Images Ukraine
Хорватский вингер Иван Перишич заинтересован в продлении своего контракта с "ПСВ" до 2026 года.
По информации Флориана Плеттенберга, переговоры между игроком и клубом уже начались, и ожидается, что окончательное решение будет принято после международного перерыва.
Перишич в текущем сезоне сыграл 39 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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