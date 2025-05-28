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Опытный вингер ПСВ близок к продлению контракта со своим клубом

Нидерланды

Продолжаются переговоры

Опытный вингер ПСВ близок к продлению контракта со своим клубом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Хорватский вингер Иван Перишич заинтересован в продлении своего контракта с "ПСВ" до 2026 года.

По информации Флориана Плеттенберга, переговоры между игроком и клубом уже начались, и ожидается, что окончательное решение будет принято после международного перерыва.

Перишич в текущем сезоне сыграл 39 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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