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У амстердамского Аякса - новый главный тренер
Предыдущего уволили после потери чемпионского титула
Фото: ajax.nl
Джон Хейтинга возвращается в "Аякс" как новый главный тренер.
После того как бывший тренер Франческо Фариоли неожиданно отдал чемпионство "ПСВ", он был уволен с должности наставника.
Следовать за чемпионством в следующем сезоне призван Джон Хейтинга, который выступал за амстердамцев как игрок, а также был в структуре клуба, возглавляя юношеские команды разных возрастов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Денис Снигур
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