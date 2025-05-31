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У амстердамского Аякса - новый главный тренер

Нидерланды

Предыдущего уволили после потери чемпионского титула

У амстердамского Аякса - новый главный тренер

Фото: ajax.nl

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Джон Хейтинга возвращается в "Аякс" как новый главный тренер.

После того как бывший тренер Франческо Фариоли неожиданно отдал чемпионство "ПСВ", он был уволен с должности наставника.

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Следовать за чемпионством в следующем сезоне призван Джон Хейтинга, который выступал за амстердамцев как игрок, а также был в структуре клуба, возглавляя юношеские команды разных возрастов.

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Аякс (Амстердам) Джон Хейтинга Эредивизи
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Денис Снигур
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