У амстердамского Аякса - новый главный тренер

Джон Хейтинга возвращается в "Аякс" как новый главный тренер.

После того как бывший тренер Франческо Фариоли неожиданно отдал чемпионство "ПСВ", он был уволен с должности наставника.

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Следовать за чемпионством в следующем сезоне призван Джон Хейтинга, который выступал за амстердамцев как игрок, а также был в структуре клуба, возглавляя юношеские команды разных возрастов.