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Ряд клубов заинтересованы в трансфере звезды Фейеноорда
Может сменить команду этим летом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист Санти Ауна, "Марсель" – один из нескольких клубов, которые летом хотят подписать вингера "Фейеноорда" Игоря Пайшау. Нидерландский клуб оценил бразильца в 40 миллионов евро. "Лидс", "Брайтон" и "Наполи" также сделали запросы относительно возможного перехода Пайшау.
"Марсель" пока не обращался к "Фейеноорду" с формальным предложением по трансферу, однако во французском клубе высоко ценят Пайшау, и это увлечение может воплотиться в конкретный шаг в ближайшее время.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Пайшау провел 47 матчей за "Фейеноорд" во всех турнирах, забив 18 голов и отдав 19 результативных передач.
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