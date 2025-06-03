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Ряд клубов заинтересованы в трансфере звезды Фейеноорда

Нидерланды

Может сменить команду этим летом

Ряд клубов заинтересованы в трансфере звезды Фейеноорда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает журналист Санти Ауна, "Марсель" – один из нескольких клубов, которые летом хотят подписать вингера "Фейеноорда" Игоря Пайшау. Нидерландский клуб оценил бразильца в 40 миллионов евро. "Лидс", "Брайтон" и "Наполи" также сделали запросы относительно возможного перехода Пайшау.

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"Марсель" пока не обращался к "Фейеноорду" с формальным предложением по трансферу, однако во французском клубе высоко ценят Пайшау, и это увлечение может воплотиться в конкретный шаг в ближайшее время.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Пайшау провел 47 матчей за "Фейеноорд" во всех турнирах, забив 18 голов и отдав 19 результативных передач.

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Источник:
Santi Aouna
Опубликовал: Алексей Полищук
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