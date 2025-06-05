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Фейенорд удивлен первым предложением Марселя по их звезде
Есть также интерес из Англии и Италии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание De Telegraaf, "Фейенорд" был удивлен первым предложением "Марселя" по их нападающему Игору Пайшау – оно составило лишь 20 миллионов евро.
Эта сумма, которая существенно ниже ожидаемой цены бразильца, разочаровала руководство роттердамского клуба, поэтому они не намерены вести переговоры с французами, если они не сделают более серьезное предложение.
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Кроме Франции, интерес к игроку также проявляют клубы АПЛ и Серии A. И хотя для "Фейеноорда" важно получить правильную цену за свою звезду, клуб также работает над собственными ключевыми усилениями. Они ищут центрального защитника и левого вингера.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Пайшау провел 47 матчей за "Фейеноорд" во всех турнирах, забив 18 голов и отдав 19 результативных передач.
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