Фейенорд удивлен первым предложением Марселя по их звезде

Как сообщает издание De Telegraaf, "Фейенорд" был удивлен первым предложением "Марселя" по их нападающему Игору Пайшау – оно составило лишь 20 миллионов евро.

Эта сумма, которая существенно ниже ожидаемой цены бразильца, разочаровала руководство роттердамского клуба, поэтому они не намерены вести переговоры с французами, если они не сделают более серьезное предложение.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Кроме Франции, интерес к игроку также проявляют клубы АПЛ и Серии A. И хотя для "Фейеноорда" важно получить правильную цену за свою звезду, клуб также работает над собственными ключевыми усилениями. Они ищут центрального защитника и левого вингера.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Пайшау провел 47 матчей за "Фейеноорд" во всех турнирах, забив 18 голов и отдав 19 результативных передач.