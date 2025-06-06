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Лидер Фейеноорда согласовал личные условия контракта с грандом Саудовской Аравии
Теперь нужна договоренность между клубами
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Согласно информации Foot Mercato, саудовский клуб "Аль-Наср" подал предложение в размере 32 миллионов евро плюс 4 миллиона в виде бонусов за центрального защитника "Фейеноорда" Давида Ганцко. Сам игрок уже согласовал личные условия, клуб из Эр-Рияда предложил 27-летнему защитнику трехлетний контракт.
Ганцко, которого в последние трансферные окна связывали с рядом топ-клубов Европы, до сих пор оставался в составе "Фейеноорда", несмотря на значительный интерес. Однако финансовые возможности "Аль-Насра" теперь могут стать решающими. Сообщается, что нидерландский клуб стремится получить примерно 40 миллионов евро за своего лидера.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Давид Ганцко отметился 4 голами и 4 ассистами в 47 матчах за "Фейенорд" во всех турнирах.
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