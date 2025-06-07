Клуб Забарного пытается уговорить игрока ПСВ перейти в клуб

Борнмут" интересуется форвардом "ПСВ" Йоханом Бакайоко и готов сделать предложение около 20 миллионов фунтов стерлингов, чтобы приобрести бельгийского "бриллианта".

Игрок уже давно вызывает интерес со стороны зарубежных клубов, и этим летом в Эйндховен тоже будут поступать новые предложения по покупке Бакайоко. В этом сезоне бельгиец сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 3 голевых передачи.

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Цена по информации авторитетного портала Transfermarkt составляет 30 миллионов фунтов стерлингов.