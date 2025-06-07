Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб Забарного пытается уговорить игрока ПСВ перейти в клуб
Будущий партнёр Забарного?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Борнмут" интересуется форвардом "ПСВ" Йоханом Бакайоко и готов сделать предложение около 20 миллионов фунтов стерлингов, чтобы приобрести бельгийского "бриллианта".
Игрок уже давно вызывает интерес со стороны зарубежных клубов, и этим летом в Эйндховен тоже будут поступать новые предложения по покупке Бакайоко. В этом сезоне бельгиец сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 3 голевых передачи.
Цена по информации авторитетного портала Transfermarkt составляет 30 миллионов фунтов стерлингов.
Популярное сейчас
- Нападающему Полесья выбило окна в доме из-за атаки россиян: он попросил агента искать ему новый клуб
- Победы украинских сборных U-20 и U-21, новый тренер Довбика, уход Шищенко. Главные новости за 6 июня
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ
- Ряд клубов заинтересованы в трансфере звезды Фейеноорда
- Георгий Цитаишвили поделился трогательными фото с дочерью футбольного агента
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты