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Клуб Забарного пытается уговорить игрока ПСВ перейти в клуб

Нидерланды

Будущий партнёр Забарного?

Клуб Забарного пытается уговорить игрока ПСВ перейти в клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Борнмут" интересуется форвардом "ПСВ" Йоханом Бакайоко и готов сделать предложение около 20 миллионов фунтов стерлингов, чтобы приобрести бельгийского "бриллианта".

Игрок уже давно вызывает интерес со стороны зарубежных клубов, и этим летом в Эйндховен тоже будут поступать новые предложения по покупке Бакайоко. В этом сезоне бельгиец сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 3 голевых передачи.

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Цена по информации авторитетного портала Transfermarkt составляет 30 миллионов фунтов стерлингов.

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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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