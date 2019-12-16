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Агент Роналду: Месси несправедливо получил Золотой Мяч

Общие новости
(2 голосов)

Ничего удивительного

Агент Роналду: Месси несправедливо получил Золотой Мяч
UA-Футбол
Новина українською

Жорже Мендеш, который является агентом Криштиану Роналду заявил, что его клиент гораздо больше заслужил завоевать Золотой Мяч, нежели Месси.

"Криштиану - лучший футболист в истории футбола. До него, Португалия ничего из себя не представляла. Теперь они чемпионы Европы и победители Лиги Наций. Он изменил мировой футбол.

Для меня немного несправедливо, что Месси выиграл Золотой Мяч. Роналду так же заслужил этот приз. Но такова жизнь. Уверен, что если бы Криштиану играл в "Реале", он бы завоевал приз. Думаю, что в следующем году у него будут все шансы", - заявил звездный агент.

Ранее экс-форвард "Барселоны" назвал своего фаворита в борьбе за Золотой Мяч.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Золотой мяч
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(2 голосов)
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Комментарии (8)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.12.2019 в 08:49
Здесь нужно понимать, зачем и почему снова пролились слёзы и злоба из "семьи" Роналду. Этим сообщением посылается сигнал всему футбольному миру, что "Вы, нам должны, вы обязаны! И при следующем голосовании вы непременно, ОБЯЗАНЫ проголосовать, как надо! Так сказать, "восстановить справедливость"...И, к большому сожалению, вот такие глупые заявления будут на протяжении этого футбольного сезона очень часто. Я даже могу примерно сказать, когда.. Это будет после первого и второго матча Ювентуса в ЛЧ против Лиона. Соперник итальянцам попался самый слабый, тем более, на долгий срок у Лиона выпали два лидера. Очень хороший повод для Роналду набить себе статистику. Предполагаю, что уже за две недели до первого матча с Лионом он будет отдыхать, не дай Бог получить травму перед такой "Литвой" в Лиге Чемпионов...
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0
-3
Forsaken (Черкаси)
17.12.2019 в 10:13
Самий слабкий суперник у Барси. ну а в Реала - як завжди Перес порішав ))) А було б навпаки Даріан би всі теми засрав би. А тут мовчить тихенько в тряпочку.
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+1
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.12.2019 в 12:34
Твои слова могли бы иметь хоть какой-то вес, если бы я действительно молчал и не прокомментировал вчерашнюю жеребьёвку! Но, учитывая тот факт, что я вчера охарактеризовал соперника великой Барселоны, твой высер в тряпочку идёт мимо кассы. Что подтверждает мою версию о том, что все фанаты Реала не разбираются в футболе. Почти все...
0
0
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almostfullmoon (Днепропетровск)
17.12.2019 в 00:39
Та пусть уже угаманятся. Лео выграл в гонке золотых мячей. К Р уже его не получит никогда, а вот Лео еще может увеличить отрыв.
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+6
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.12.2019 в 00:14
То что незаслуженно, то это понятно. Но причем тут КР в этом году? Ван Дейк заслужил , это да. А эти двое друг другу за мячики горло перегрызут, и ихние глоры тоже.
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+2
-4
госпітальєр (львів)
16.12.2019 в 23:32
а ще є "феномальні знавці"- сестра і подружка кріша,можна засмітити стрічку і їхніми "думками"
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+5
-1
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Red_Cat (Харків - це Україна!)
16.12.2019 в 23:27
Жорже Мендеш просто неудачник, как и его подопечный лакированный дельфин.
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+8
-2
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scorpius (Ck)
17.12.2019 в 00:03
Я вовсе не фанат Роналду, но этих двоих неудачниками точно не назовешь)
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+4
-4

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