Агент Роналду: Месси несправедливо получил Золотой Мяч

Жорже Мендеш, который является агентом Криштиану Роналду заявил, что его клиент гораздо больше заслужил завоевать Золотой Мяч, нежели Месси.

"Криштиану - лучший футболист в истории футбола. До него, Португалия ничего из себя не представляла. Теперь они чемпионы Европы и победители Лиги Наций. Он изменил мировой футбол.

Для меня немного несправедливо, что Месси выиграл Золотой Мяч. Роналду так же заслужил этот приз. Но такова жизнь. Уверен, что если бы Криштиану играл в "Реале", он бы завоевал приз. Думаю, что в следующем году у него будут все шансы", - заявил звездный агент.

Ранее экс-форвард "Барселоны" назвал своего фаворита в борьбе за Золотой Мяч.