"Тупой галактический VAR". Гвардиола в бешенстве из-за метеорита? МУЛЬТФИЛЬМ

Вратарь национальной сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов был одним из героев предыдущей серии американского мультсериала "The Champions" от Bleacher Report. В рамках прошлого выпуска, украинец с другими топ-голкиперами пытался спасти Землю от надвигающегося метеорита с помощью супер-робота.

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Теперь наконец-то можно узнать, что случилось дальше. В этой серии: разрушенные мечты Клоппа, эмоциональный Гвардиола, смертельная битва Рамоса и Диего Косты, Оле в роли водителя автобуса, ботокс Криштиану Роналду и многое другое:

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