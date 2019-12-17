"Тупой галактический VAR". Гвардиола в бешенстве из-за метеорита? МУЛЬТФИЛЬМ
Помните серию мультика, где Пятов с другими вратарями спасал Землю? Вышло продолжение!
Вратарь национальной сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов был одним из героев предыдущей серии американского мультсериала "The Champions" от Bleacher Report. В рамках прошлого выпуска, украинец с другими топ-голкиперами пытался спасти Землю от надвигающегося метеорита с помощью супер-робота.
Читайте такжеПятов с шестью пальцами спасает Землю с помощью робота из Чернобыля и ТОП-вратарей. Мультфильм
Теперь наконец-то можно узнать, что случилось дальше. В этой серии: разрушенные мечты Клоппа, эмоциональный Гвардиола, смертельная битва Рамоса и Диего Косты, Оле в роли водителя автобуса, ботокс Криштиану Роналду и многое другое:
YouTube позволяет включить английские субтитры, а также перевести их на нужный язык
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Wille_kiev (Украина)
17.12.2019 в 11:19
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