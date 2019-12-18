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Марадона: Месси плакал в раздевалке, словно 5-летний ребенок, а другие больше переживали за рейс домой

Общие новости
(2 голосов)

10:45 Х/ф "Аргентинские слезы"

Марадона: Месси плакал в раздевалке, словно 5-летний ребенок, а другие больше переживали за рейс домой
Новина українською

Главный тренер "Химнасии" Диего Марадона признался, что никогда не испытывал негативных эмоций по отношению к капитану "Барселоны" Лионелю Месси. Слова Диего приводит TyC Sports и A Bola.

"Никаких ссор с Месси. У нас прекрасные отношения, мы друзья и так как я аргентинец, то никогда не критикую его. Я видел, как он плакал в раздевалке, словно пятилетний ребенок, когда мы проиграли со счетом 0:4 – другие игроки больше волновались о рейсе домой".

Лионель Месси в составе "альбиселесте" стал обладателем серебряной медали на ЧМ-2014. Марадона выиграл золото ЧМ-1986 и доходил до решающего матча в 1990 году с Аргентиной. Во время работы на посту тренера сборной Диего дошел до ¼ финала ЧМ-2010.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Диего Марадона
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.12.2019 в 10:58
Ще одна плакса))). Цікаво, а після щедевральних 0:4 від Ліверпуля Меська також плакав чи може істерично сміявся?
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