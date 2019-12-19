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Дайджест: Клопп эпично передразнил коллегу, Мбаппе взломали хакеры и адский подкат из Аргентины

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Дайджест: Клопп эпично передразнил коллегу, Мбаппе взломали хакеры и адский подкат из Аргентины
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Вчера, 18 декабря, в полуфинальном матче клубного чемпионата мира между "Монтерреем" и "Ливерпулем" произошел курьезный эпизод. На 76-й минуте встречи главный тренер мексиканской команды Антонио Мохамед посчитал, что судья должен наказать Джо Гомеса желтой карточкой за неумышленную игру рукой (она бы стала для англичанина второй). Менеджеру "красных" Юргену Клоппу не понравился поступок специалиста – и немец решил эпично передразнить коллегу по цеху. Арбитр не оценил поведение наставников и влепил каждому по "горчичнику". После игры Антонио остался недоволен:

"Это была бы вторая желтая для Гомеса, об этом я и сообщил судье. Наверное, футболка "Ливерпуля" имеет больший вес в этом мире, поэтому никого и не удалили".

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе стал жертвой хакеров, его взломали в Твиттере. Аккаунт был переименован, а в описании профиля разместили информацию о том, кто именно причастен ко взлому.

В низших лигах Аргентины творится настоящий ужас, если судить по эпизоду ниже – футболист двумя ногами прыгнул в колено сопернику и спровоцировал потасовку. К обидчику моментально подбежали одноклубники жертвы, но Лукас Торрес вновь не растерялся и начал размахивать кулаками во все стороны. Четыре человека оттаскивали злодея от арбитра…

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В статье: Юрген Клопп Монтеррей Ливерпуль Килиан Мбаппе
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