Уже не маленький принц де Арраскаета. Пожалуй, главная угроза для Ливерпуля в финале ЧМ

"Фламенго" – последняя команда, которая может помешать "Ливерпулю" выиграть все международные соревнования этого года. Стихией этих бразильцев является атака, которую символизирует Габигол. Однако его бомбардирских подвигов не было бы без таких помощников, как Эвертон Рибейро, Бруно Энрике и Джорджиан де Арраскаета.

Каждый из них стоит отдельного рассказа, но последний отличается тем, что находится в расцвете сил, поэтому и привлекает больше внимания.

25-летний Джорджиан с детства считался очень талантливым футболистом. Так же давно ему постоянно чего-то не хватало для того, чтобы иметь статус полноценной звезды. Уроженец поселка под названием Новый Берлин (Nuevo Berlin), где проживает лишь две с половиной тысячи человек, является плеймейкером по всем природным задаткам – он любит возиться с мячом, прекрасно видит поле, индивидуалист, но не эгоист, обладает аккуратным точным пасом. Одно время, как это часто бывает с игроками такого типа, ему не хватало физических кондиций, однако сейчас он уже достаточно крепкий парень.

Именно физические кондиции и большой ценник в свое время заставили представителей "Атлетик" Бильбао отказаться от приглашения футболиста. Баски давно страдают от кадрового голода, вызванного их принципами комплектования состава. Сейчас клуб вынужден использовать даже румына Кристиана Ганю и боснийца Кенана Кодро, которые начинали путь в футболе в стране Басков. Тем более им должен был подойти баск по происхождению де Арраскаета (наполовину итальянец). На пути такому трансфера в первую очередь стали сомнения представителей "Атлетика" относительно возможности тогда еще 18-летнего Джорджиана адаптироваться к традиционно жесткому, силовому футболу команды. Когда же желание забрать талантливого футболиста таки взяло верх, то цена на него уже значительно выросла.

За пределами Уругвая о нем впервые начали всерьез говорить в 2012-м году, когда Джорджиан довел скромный клуб "Спортинг Дефенсор" до финала молодежного Кубка Либертадорес. За год на молодежном чемпионата мира в Турции он со сборной Уругвая дошел до финала, где в серии пенальти проиграл Франции с Полем Погба. Погба забил свой одиннадцатиметровый, Де Арраскаета ошибся.

В начале 2015-го года бразильский "Крузейро" приобрел 50% прав на футболиста за 4 миллиона долларов, плюс ряд бонусов. После двух подряд блестящих чемпионств, самая яркая тогда команда Бразилии нуждалась в новой волне креатива, ведь ее ряды покинули лидеры атак Рикардо Гуларт и Эвертон Рибейро. Оба они были генераторами наступательных действий и динамическими футболистами. На контрасте с ними в "Крузейро" пришел немного застенчивый Джорджиан, который тогда играл в эстетический футбол, слишком похож на игру плеймейкера из прошлых времен.

На национальном уровне "Крузейро" с Де Арраскаетой выиграл два кубка Бразилии и выступал достаточно сильно, тем более с учетом финансовых проблем, которые накапливались в клубе. Главная же ставка на Либертадорес во времена Джорджиана не срабатывала. В 2015-м и 2018-м команда уверенно выигрывала свою группу, в первом круге преодолевала соотечественников ("Сан Пауло" и "Фламенго"), чтобы потом проиграть одном из аргентинских супер грандов, "Ривер Плейт" или "Боке Хуниорс". Де Арраскаета ни разу не доигрывал решающие матчи до финального свистка, его меняли.

В "Крузейро" выкристаллизовалась одна важная черта этого футболиста – когда на поле были рядом не талантливые, но наглые на упорные ребята как аргентинцы Кабрал и Ромеро, то и Джорджиан заводился, переставал быть просто маленьким принцем, мягким игроком. Поэтому, чтобы быть настоящим королем, ему нужно решительное окружение.

Трансфер в "Фламенго" кардинально менял восприятия Де Арраскаеты. Все понимали , насколько амбициозны планы этого великого клуба, тем более для экономической ситуации Менгао провал был недопустимым. Уругваец же стал самым дорогим трансфером в истории бразильского футбола. До 2023-го года "Фламенго" должен выплатить "Крузейро" 18 млн. евро.

Пришлось серьезно взрослеть Де Арраскаете и в национальной сборной, где он тоже долгое время был талантом, которые так и не набрал максимального хода. Тренер Оскар Табарес всегда доверял в первую очередь ветеранам, и настало время, когда пришлось активно менять состав. Только в атаке правят балом опытные Суарес и Кавани со Стуани в придачу. В полузащите же игру определяют Торрейра, Бентанкурт, Вальверде и де Арраскаета. Последний самый старший и самый талантливый из приведенных игроков, поэтому и ответственность у него наибольшая.

Успех в составе "Фламенго" для Джорджиана определили несколько факторов: яркий атакующий футбол (его стихия), наличие не менее мастеровитых за уругвайца партнеров, с которыми он может разыгрывать невероятно хитрые комбинации (Эвертон Рибейро, Диего, Рейниер) и идеальное взаимопонимание с форвардом Габриэле Барбосой, Габиголом. Оба они сыграли лучший сезон в карьере, а Габигол еще и стал своеобразным мотиватором для Де Арраскаеты, он постоянно подкалывает и заводит уругвайца, который от того играет с особым настроением. 51 матч и 18 голов – это показатели плеймейкера.

А еще и 14 результативных передач только в Бразилейрао. Нынешний Де Арраскаета стал чаще чем раньше бить по воротам соперника и чаще отбирать мяч. На клубном чемпионате мира он уже забил свой гол в полуфинале, впереди последний матч этого феноменального для де Арраскаеты года.