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Катарский клуб во второй раз хочет переманить Манджукича

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У хорвата не так и много вариантов

Катарский клуб во второй раз хочет переманить Манджукича
UA-Футбол
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С приходом в "Ювентус" Маурицио Сарри начался закат карьеры Марио Манджукича. Итальянец сходу исключил того из состава, дав понять, что пора бы форварду искать новую команду.

Долгое время велись переговоры с "МЮ". Трансфер мог состоятся в январе, но англичане переключили свое внимание на других кандидатов. Теперь остаются варианты с клубами за пределами Европы.

По данным Sky Sport Italia, катарский "Аль-Райан" вновь вступил с ховрватом в переговоры. Однажды Манджукич уже отказал им, но вполне вероятно, что они смогут его переубедить.

Марио с 2015 году играет за "зебр", проведя с того времени 145 матчей и забив 47 голов.

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В статье: Ювентус (Турин) Марио Манджукич "Аль-Райан" (Катар)
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