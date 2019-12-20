Катарский клуб во второй раз хочет переманить Манджукича
У хорвата не так и много вариантов
С приходом в "Ювентус" Маурицио Сарри начался закат карьеры Марио Манджукича. Итальянец сходу исключил того из состава, дав понять, что пора бы форварду искать новую команду.
Долгое время велись переговоры с "МЮ". Трансфер мог состоятся в январе, но англичане переключили свое внимание на других кандидатов. Теперь остаются варианты с клубами за пределами Европы.
По данным Sky Sport Italia, катарский "Аль-Райан" вновь вступил с ховрватом в переговоры. Однажды Манджукич уже отказал им, но вполне вероятно, что они смогут его переубедить.
Марио с 2015 году играет за "зебр", проведя с того времени 145 матчей и забив 47 голов.
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