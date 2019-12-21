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Игор Дуляй войдёт в тренерский штаб Партизана

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Игор возвращается в родной клуб

Игор Дуляй войдёт в тренерский штаб Партизана
Новина українською

Экс-полузащитник "Шахтера" Игор Дуляй войдёт в тренерский штаб белградского "Партизана", которым руководит Саво Милошевич. Об этом сообщает официальный сайт сербского клуба.

К своим обязанностям 40-летний специалист приступит уже первого января, когда его контракт с "Шахтером" истечёт.

Напомним, Дуляй в 2016-м году стал ассистентом Паулу Фонсеки и находился на этой должности до ухода португальца в "Рому" в июне этого года.

Дуляй является воспитанником "Партизана", за который выступал с 1997 по 2003 год.

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В статье: Игор Дуляй Партизан (Белград) Шахтер (Донецк)
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