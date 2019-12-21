Клопп: Для Ливерпуля победа на клубном ЧМ будет словно высадка на Луну

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о различиях в восприятии клубного Чемпионата Мира в Европе и Южной Америке.

"Я не знаю, как вы должны относиться к тому, с чем прежде никогда не сталкивались — это как высадка на Луну. Мы играем против команды, которая со страны и континента, где это соревнование имеет абсолютное значение, тогда как в Англии мы вынуждены объяснять, зачем поехали сюда. Таким образом Европа смотрит на мир — словно мы в центре внимания.

"Фламенго" отправили сюда из своей страны с одной четкой целью: выиграть и вернуться домой героями. Нам же говорили: останьтесь и играйте в Кубке Лиги. В этом огромная разница, и нам это не изменить, но мы здесь, и моя команда хочет выиграть это соревнование. Оказавшись здесь, мы прониклись этим духом и стали уважать это соревнование еще больше. Ты смотришь матчи и видишь, что каждый сражается, не щадя себя.

Мы увидели это, адаптировались к этому и выиграли свой полуфинал в очень сложной ситуации, а теперь мы постараемся сделать то же самое против очень хорошей команды, которая на супервысокой ноте завершила свой сезон — они уступали восемь очков, но финишировали с 16 очками отрыва, а также завоевали Кубок Либертадорес", — цитирует Клоппа The Guardian.