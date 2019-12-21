Экс-хавбек "Интера" Деян Станкович возглавил "Црвену Звезду".

41-летний серб подписал контракт контракт с клубом до 2022 года.

Ранее Станкович работал помощником главного тренера в "Удинезе".

Сербский специалист сменил на посту наставник "Црвены Звезды" Владана Милоевича.

В текущем сезоне чемпионата Сербии "Црвена Звезда" после 20-ти туров имеет в своем активе 55 очков и единолично занимает первую строчку в турнирной таблице.