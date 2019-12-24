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Рейтинг Forbes: Месси и Роналду в тройке наиболее высокооплачиваемых спортсменов десятилетия

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Португалец обошел аргентинца

Рейтинг Forbes: Месси и Роналду в тройке наиболее высокооплачиваемых спортсменов десятилетия
UA-Футбол
Новина українською

2019 год подходит к своему завершению, а значит самое время подводить итоги. Авторитетный журнал Forbes выложил список самых богатых спортсменов уходящего десятилетия.

На втором месте расположился Криштиану Роналду, с доходом в 800 миллионов долларов. Его вечный соперник идет следом, с суммой в 750 миллионов. Обогнать их сумел лишь боксер Флойд Мэйуэзер, счета которого выросли на 915 миллионов. Первая пятерка выглядит следующим образом:

  • Роджер Федерер (Теннис - 640 миллионов)
  • ЛеБрон Джеймс (Баксетбол - 680 миллионов)
  • Лионель Месси (Футбол - 750 миллионов)
  • Криштиану Роналду (Футбол - 800 миллионов)
  • Флойд Мэйуэзер (Бокс - 915 миллионов)

На данный момент Месси получает в год 40 миллионов, Роналду "лишь" 31.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Роджер Федерер ЛеБрон Джеймс Флойд Мэйуэзер
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Источник:
Forbes
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