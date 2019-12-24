С Месси и Зиданом, но без Роналду - AS опубликовал символическую сборную всех времен
Кто не согласен?
Испанское издание AS пошло на крайний шаг - они опубликовали символическую сборную всех времен и народов.
Из интересного - в составе лишь один действующий футболист. Речь конечно же о Лионеле Месси. Его соперник Криштиану Роналду в команду не попал. Нашлись места для Марадоны, Пеле и Зидана. А вот Платини и ван Бастен не прошли в основу.
Команда выглядит следующим образом:
¿Cambiarías algo? pic.twitter.com/DLdsAFlxII— Diario AS (@diarioas) December 24, 2019
Ранее стало известно, что Месси и Роналду вошли в список самых богатых спортсменов десятилетия.
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