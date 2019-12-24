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С Месси и Зиданом, но без Роналду - AS опубликовал символическую сборную всех времен

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С Месси и Зиданом, но без Роналду - AS опубликовал символическую сборную всех времен
UA-Футбол
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Испанское издание AS пошло на крайний шаг - они опубликовали символическую сборную всех времен и народов.

Из интересного - в составе лишь один действующий футболист. Речь конечно же о Лионеле Месси. Его соперник Криштиану Роналду в команду не попал. Нашлись места для Марадоны, Пеле и Зидана. А вот Платини и ван Бастен не прошли в основу.

Команда выглядит следующим образом:

Ранее стало известно, что Месси и Роналду вошли в список самых богатых спортсменов десятилетия.

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В статье: Лионель Месси Франц Беккенбауэр Пеле Диего Марадона Зинедин Зидан Альфредо ди Стефано Лев Яшин Паоло Мальдини Йохан Кройф Жонатан Кафу Бобби Мур
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