Китайская футбольная ассоциация ограничила зарплаты легионеров до трех миллионов евро
Действующие контракты останутся в силе
Китайская футбольная ассоциация постановила, что максимальный размер зарплаты легионеров в местных клубах не должен превышать 3 миллиона евро после вычета налогов. Что касается китайских футболистов, то их зарплаты не должны превышать 1,3 миллиона до вычета налогов.
Действующие контракты находятся в силе, но новые правила по зарплатам должны применяться для всех соглашений между китайскими игроками и клубами, подписанных после 20 ноября 2019 года. Для иностранных игроков ограничения начнут применяться с начала следующего года.
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Источник:sport-express.ru
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Комментарии (3)
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blow05 (Мариуполь)
25.12.2019 в 17:03
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Onside (Чернігів)
25.12.2019 в 17:16
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Loader (Днепр)
25.12.2019 в 18:44
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