Китайская футбольная ассоциация ограничила зарплаты легионеров до трех миллионов евро

Китайская футбольная ассоциация постановила, что максимальный размер зарплаты легионеров в местных клубах не должен превышать 3 миллиона евро после вычета налогов. Что касается китайских футболистов, то их зарплаты не должны превышать 1,3 миллиона до вычета налогов.

Действующие контракты находятся в силе, но новые правила по зарплатам должны применяться для всех соглашений между китайскими игроками и клубами, подписанных после 20 ноября 2019 года. Для иностранных игроков ограничения начнут применяться с начала следующего года.