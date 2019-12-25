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Китайская футбольная ассоциация ограничила зарплаты легионеров до трех миллионов евро

Общие новости
(1 голосов)

Действующие контракты останутся в силе

Китайская футбольная ассоциация ограничила зарплаты легионеров до трех миллионов евро
Новина українською

Китайская футбольная ассоциация постановила, что максимальный размер зарплаты легионеров в местных клубах не должен превышать 3 миллиона евро после вычета налогов. Что касается китайских футболистов, то их зарплаты не должны превышать 1,3 миллиона до вычета налогов.

Действующие контракты находятся в силе, но новые правила по зарплатам должны применяться для всех соглашений между китайскими игроками и клубами, подписанных после 20 ноября 2019 года. Для иностранных игроков ограничения начнут применяться с начала следующего года.

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В статье: Китай
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Источник:
sport-express.ru
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Комментарии (3)
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blow05 (Мариуполь)
25.12.2019 в 17:03
остальное - либо официально бонусами, либо в конвертах? и вопрос - почему максимум местных ниже, чем максимум легионеров? кто-то может придумать хоть одно внятное объяснение?
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Onside (Чернігів)
25.12.2019 в 17:16
Ну в них же комунізм, тож негоже місцевим заробляти більше варягів-бурджуінів))
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avatar
Loader (Днепр)
25.12.2019 в 18:44
Потому что иностранцы приглашаются для повышения имиджа клубов, а местные и так должны пахать.)
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