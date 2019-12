Дайджест: празднование ТАА в стиле Мбаппе, бешеный гол из Мексики и фото Неймара с Месси и Суаресом

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд забил гол в матче АПЛ с "Лестером" (0:4) и отпраздновал его, скопировав жест форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе. 21-летний англичанин сложил руки перед собой, подняв большие пальцы кверху.

Anything Mbappe can do... ???????? #YNWA pic.twitter.com/adhMFapNsQ

28-летний Рохелио Фунес Мори из "Монтеррея" принял мяч на грудь после скидки партнера по команде, а затем в падении точно исполнил бисиклету в ворота "Америки" в рамках первого поединка финала чемпионата Мексики (2:1). Ответный матч состоится 30 декабря.

Funes Mori. As game-winning goals go, it doesn’t get much better. #ligamxeng #rayados



(???? via @LigaBBVAMX) pic.twitter.com/05OwYyRxZd