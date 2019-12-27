Станкович: Црвена Звезда не сможет подписать Коларова
Защитник не покинет чемпионат Италии
Деян Станкович совсем недавно стал тренером "Црвены Звезды". Он прокомментировал слухи о возможном подписании Александара Коларова.
"У Коларова сейчас есть свой клуб, у него с ним еще есть контракт. Этой зимой мы точно не сможет его подписать. Реальность такова, что не можем себе его позволить.
Однако мы никогда не знаем, что будет в будущем. Если он захочет закончить карьеру в "Црвене Звезде", то наши двери всегда открыты", - приводит слова серба Pink TV.
Ранее была информация, что "Рома" готовит для Коларова новый контракт.
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