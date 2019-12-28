Идеальный финал. Форвард Монтеррея забил победный гол бисиклетой на 90+3-й минуте. ВИДЕО

27-го декабря в Мексике состоялся первый матч финала Апертуры - "Монтеррей" принимал "Америку".

Гости, которые являются самой титулованной командой страны, открыли счет благодаря автоголу перед перерывом. Впрочем, хозяева мгновенно отыгрались. Во втором тайме "Монтеррей", который достойно соперничал с "Ливерпулем" на клубном Чемпионате мира пару недель назад, доминировал, однако голкипер сборной Мексики Гильерме Очоа до 90+3-й минуте спасал свою команду.

А потом случилось чудо. Рожелио Фунес Мори, который играл за "Ривер Плейт" и не смог закрепиться в "Бенфике", но стал кумиром "Банды", как называют его нынешний клуб, принес своей команде победу. И еще как! Мори забил ударом в падении через себя!

Впрочем, "Монтеррей" еще не чемпион. Ответный матч на поле "Америки" состоится в ночь на 30-е декабря.

Видеообзор всего матча