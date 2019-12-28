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Луческу отказался от работы в швейцарском Сьоне

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Румынский специалист пока не спешит возвращаться к работе

Луческу отказался от работы в швейцарском Сьоне
Новина українською

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу отказался от работы в "Сьоне" по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает швейцарский таблоид Le Matin.

Инициатором приглашения 74-летнего румынского специалиста был президент "Льона" Кристиан Константин.

Ранее Луческу также отказался возглавить бразильский "Сантос".

Напомним, Мирча Луческу является безработным с февраля, после того как покинул сборную Турции.

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В статье: Мирча Луческу ФК Сьон
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