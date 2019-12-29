Пеп Гвардиола: Кроос - самый храбрый игрок в самые тяжелые моменты
Испанский тренер высказался насчет немецкого хавбека
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями насчет полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса.
"Тони Кроос – очень умный и спокойный игрок. Очень часто, когда все идет наперекосяк, мы обвиняем самых спокойных или самых техничных игроков. Но это самые храбрые футболисты.
Игроки, кричащие громче всех, уходят в тень, когда дела не ладятся. Тони – их противоположность, он самый храбрый игрок в самые тяжелые моменты", – рассказал Гвардиола в документальном фильме о Кроосе.
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Источник:Marca
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.12.2019 в 18:21
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