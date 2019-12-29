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Пеп Гвардиола: Кроос - самый храбрый игрок в самые тяжелые моменты

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(1 голосов)

Испанский тренер высказался насчет немецкого хавбека

Пеп Гвардиола: Кроос - самый храбрый игрок в самые тяжелые моменты
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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями насчет полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса.

"Тони Кроос – очень умный и спокойный игрок. Очень часто, когда все идет наперекосяк, мы обвиняем самых спокойных или самых техничных игроков. Но это самые храбрые футболисты.

Игроки, кричащие громче всех, уходят в тень, когда дела не ладятся. Тони – их противоположность, он самый храбрый игрок в самые тяжелые моменты", – рассказал Гвардиола в документальном фильме о Кроосе.

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В статье: Тони Кроос Пеп Гвардиола
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Источник:
Marca
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.12.2019 в 18:21
Гвардиола имел в виду не среди всех футболистов он самый храбрый, а всего лишь среди игроков Реала.
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