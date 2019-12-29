Пеп Гвардиола: Кроос - самый храбрый игрок в самые тяжелые моменты

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями насчет полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса.

"Тони Кроос – очень умный и спокойный игрок. Очень часто, когда все идет наперекосяк, мы обвиняем самых спокойных или самых техничных игроков. Но это самые храбрые футболисты.

Игроки, кричащие громче всех, уходят в тень, когда дела не ладятся. Тони – их противоположность, он самый храбрый игрок в самые тяжелые моменты", – рассказал Гвардиола в документальном фильме о Кроосе.