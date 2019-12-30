Официально: Грозный возглавил Шахтер из Караганды

Стало известно, что футбольный клуб "Шахтер" из города Караганда подписал трудовое соглашение с украинским специалистом Вячеславом Грозным. Об этом сообщает пресс-служба казахстанской команды.

Последним местом работы 63-летнего тренера был украинский клуб "Арсенал-Киев". За его плечами большой опыт работы в клубах Украины, России, Болгарии. В Казахстане Грозный уже работал – в костанайском "Тоболе" и павлодарском "Иртыше".

Также в тренерской карьере Вячеслава Викторовича были такие клубы, как болгарский "Левски", российский "Терек", грузинское "Динамо" и украинские "Металлург З" и "Говерла". "Шахтер" рад приветствовать Грозного в клубе.