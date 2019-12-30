Роман Григорчук рассказал, почему скромно праздновал победу Астаны над МЮ

В отличие от большинства стран, в Казахстане чемпионат завершился зимой. Команда бывшего наставника "Габалы" Романа Григорчука, "Астана", завоевала золотые медали первенства. Украинский специалист в беседе с корреспондентом football24.az рассказал о прошедшем сезоне, а также коснулся исторической победы над "Манчестер Юнайтед".

– Как оцените сезон?

– Прошедший сезон оставил двоякое впечатление. С одной стороны он выдался очень успешным, но с другой – сложился очень тяжело. Выиграли все, что хотели и добились всех поставленных целей. На нашем пути были моменты, которые мы преодолевали с большим трудом.

– Вы скромно промолчали про победу над "Манчестер Юнайтед". А ведь ни один украинский специалист не выигрывал у "красных дьяволов"...

– Конечно, это не был лучший "МЮ" всех времен. Это мы прекрасно понимаем. В то же время мы понимали, что в любой форме – это мировой бренд. Победа над ними для нас важное, историческое событие. Сейчас я не про себя, а про команду. Не скрою, приятно стать первым украинским специалистом, одержавшим победу над "Юнайтед". Но гораздо важнее другое: эта победа придала больше известности "Астане".

– Есть ли у вас предложения из других клубов?

– Я с большим уважением отношусь к своему клубу и даже не думаю об этом. Ведь у меня, как вы знаете, действующий контракт с "Астаной". На данный момент я просто отдыхаю у себя дома. Этот отпуск мне очень нужен был. Нужно было сбросить усталость сезона. Сейчас же у меня такой небольшой праздник: нахожусь среди самых близких мне людей.

– Нет желания вернуться в Азербайджан и вновь бороться с "Карабахом"?

– "Карабаху" очень тяжело противостоять. Они очень сильные, с ними не хочется встречаться (смеётся). Была вероятность, что в групповом этапе Лиге Европы "Астана" может попасть на них. Искренне говорю, я не очень этого хотел. Хотя с другой стороны, было бы интересно сыграть с ними. Ведь тогда я приехал бы в любимый Баку. Было бы интересно сыграть в еврокубках с ними.