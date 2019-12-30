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Дайджест: Роналду с косичкой, Суарес-голкипер, безумный гол из Чемпионшипа и танцы Неймара

Общие новости
(1 голосов)

Яркие свежие футбольные моменты

Дайджест: Роналду с косичкой, Суарес-голкипер, безумный гол из Чемпионшипа и танцы Неймара
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Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду предстал в необычном образе на церемонии вручения Globe Soccer Awards. Фотографы заметили португальца с косичкой на голове. 34-летний нападающий "бьянконери" и сборной Португалии, который прибыл в ОАЭ на церемонию вручения премии в компании Джорджины и 9-летнего сына, в шестой раз был признан лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards.

Луис Суарес встал в ворота и это не флешбэк из 2010 года. Это прощальный матч Диего Форлана. Во втором тайме встречи форвард "Барселоны" надел перчатки, свитер и сменил амплуа. Увидеть, как здорово действовал уругваец, можно ниже:

"Мидлсборо" обыграл "Вест Бромвич" в матче 25-го тура Чемпионшипа (2:0), но интрига в игре сохранялась до 94-й минуты – на исходе добавленного времени гости вели всего в один мяч. Затем воспитанник "МЮ" Эшли Флетчер подкараулил мяч в центре после скидки головой от партнера, не стал сближаться с защитниками, а просто первым касанием изо всех сил пробил по воротам.

Порхай как бабочка, жаль как пчела, танцуй как Неймар:

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В статье: Криштиану Роналду Неймар Луис Суарес Диего Форлан Чемпионшип Мидлсбро Дайджест
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Комментарии (4)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.12.2019 в 13:29
Странно, что в этот "дайджест" не вошли такие новости, как рождение сына у Тер Штегена и, к сожалению, после продолжительной болезни, смерть мамы Серджи Роберто... Оба события случились 28 декабря.
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+1
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.12.2019 в 13:41
Продажная редакция! Семйон фсекупил!!!
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0
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.12.2019 в 14:03
Это сказал ты. Я это не говорил.
+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.12.2019 в 14:58
Это твои слова. Везде и всегда.
0
-1

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