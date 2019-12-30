Дайджест: Роналду с косичкой, Суарес-голкипер, безумный гол из Чемпионшипа и танцы Неймара

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду предстал в необычном образе на церемонии вручения Globe Soccer Awards. Фотографы заметили португальца с косичкой на голове. 34-летний нападающий "бьянконери" и сборной Португалии, который прибыл в ОАЭ на церемонию вручения премии в компании Джорджины и 9-летнего сына, в шестой раз был признан лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards.

Cristiano Ronaldo's new hairstyle. Never thought I'd see the day where CR7 is rocking a man bun.



???? or ????? pic.twitter.com/4lfGBqUuc0 — FutbolBible (@FutbolBible) December 30, 2019

Луис Суарес встал в ворота и это не флешбэк из 2010 года. Это прощальный матч Диего Форлана. Во втором тайме встречи форвард "Барселоны" надел перчатки, свитер и сменил амплуа. Увидеть, как здорово действовал уругваец, можно ниже:

"Мидлсборо" обыграл "Вест Бромвич" в матче 25-го тура Чемпионшипа (2:0), но интрига в игре сохранялась до 94-й минуты – на исходе добавленного времени гости вели всего в один мяч. Затем воспитанник "МЮ" Эшли Флетчер подкараулил мяч в центре после скидки головой от партнера, не стал сближаться с защитниками, а просто первым касанием изо всех сил пробил по воротам.

Порхай как бабочка, жаль как пчела, танцуй как Неймар: