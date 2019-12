Дайджест: Роналду с косичкой, Суарес-голкипер, безумный гол из Чемпионшипа и танцы Неймара

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду предстал в необычном образе на церемонии вручения Globe Soccer Awards. Фотографы заметили португальца с косичкой на голове. 34-летний нападающий "бьянконери" и сборной Португалии, который прибыл в ОАЭ на церемонию вручения премии в компании Джорджины и 9-летнего сына, в шестой раз был признан лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards.

Cristiano Ronaldo's new hairstyle. Never thought I'd see the day where CR7 is rocking a man bun.



???? or ????? pic.twitter.com/4lfGBqUuc0