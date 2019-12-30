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Спортсмены десятилетия от Sky Sports: Роналду обошел Месси и стал третьим

Общие новости
(1 голосов)

Однако всех обошла теннисистка

Спортсмены десятилетия от Sky Sports: Роналду обошел Месси и стал третьим
UA-Футбол
Новина українською

Авторитетный английский источник Sky Sports опубликовал свой список спортсменов десятилетия. Не обошлось и без футбола.

В первой пятерке оказались сразу два игрока - аргентинец Лионель Месси попал на четвертую строчку. Его вечный соперник Криштиану Роналду стал третьим. А лидером стала теннисистка Серена Уильямс. Список выглядит следующим образом:

  • 5) Флойд Мэйуэзер (Бокс)
  • 4) Лионель Месси (Футбол)
  • 3) Криштиану Роналду (Футбол)
  • 2) Льюис Хэмилтон (Формула-1)
  • 1) Серена Уильямс (Теннис)

Ранее был опубликован список наиболее прибыльных спортсменов десятилетия - там также Роналду смог обойти Лео.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Серена Уильямс Флойд Мэйуэзер Льюис Хэмилтон
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Комментарии (4)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.12.2019 в 21:52
Они бы ещё сюда шахматы притянули... Что за бред? Лео Месси соревнуется с теннисисткой...Именно поэтому, вот правильный рейтинг. А именно, рейтинг "100 лучших ФУТБОЛИСТОВ ДЕСЯТИЛЕТИЯ"! 1 - МЕССИ 2 - роналду 3 - ИНЬЕСТА 4 - ХАВИ 5 - Неймар 6 - Дани Алвес 7 - ЛУИС СУАРЕС 8 - рамос 9 - Левандовски 10 - модрич Кто не верит и сомневается, находит инфу на гивмиспорт ком (пишите по-английски).
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+1
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.12.2019 в 21:21
Серена -лучшая спортсменка десятилетия? Немного странно. Роль наверное сыграла расовая и гендерная уравниловка.
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+1
0
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Romerik (YNWA)
30.12.2019 в 21:30
Не многом я с тобой соглашаюсь, но в этот раз поддерживаю. Если уж на то и пошло, то лучше б поставили Леброна на первое, вместо Серены. А если уж так хочется впихнуть Серену, то вместо Майвезера.
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0
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Сливная яма (Мадрид )
30.12.2019 в 21:56
У тебя наркомана винницкого забыли спросить кого первым поставить
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0
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