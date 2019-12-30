Спортсмены десятилетия от Sky Sports: Роналду обошел Месси и стал третьим

Авторитетный английский источник Sky Sports опубликовал свой список спортсменов десятилетия. Не обошлось и без футбола.

В первой пятерке оказались сразу два игрока - аргентинец Лионель Месси попал на четвертую строчку. Его вечный соперник Криштиану Роналду стал третьим. А лидером стала теннисистка Серена Уильямс. Список выглядит следующим образом:

5) Флойд Мэйуэзер (Бокс)

4) Лионель Месси (Футбол)

3) Криштиану Роналду (Футбол)

2) Льюис Хэмилтон (Формула-1)

1) Серена Уильямс (Теннис)

Ранее был опубликован список наиболее прибыльных спортсменов десятилетия - там также Роналду смог обойти Лео.