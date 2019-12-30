Спортсмены десятилетия от Sky Sports: Роналду обошел Месси и стал третьим
Однако всех обошла теннисистка
Авторитетный английский источник Sky Sports опубликовал свой список спортсменов десятилетия. Не обошлось и без футбола.
В первой пятерке оказались сразу два игрока - аргентинец Лионель Месси попал на четвертую строчку. Его вечный соперник Криштиану Роналду стал третьим. А лидером стала теннисистка Серена Уильямс. Список выглядит следующим образом:
- 5) Флойд Мэйуэзер (Бокс)
- 4) Лионель Месси (Футбол)
- 3) Криштиану Роналду (Футбол)
- 2) Льюис Хэмилтон (Формула-1)
- 1) Серена Уильямс (Теннис)
Ранее был опубликован список наиболее прибыльных спортсменов десятилетия - там также Роналду смог обойти Лео.
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Комментарии (4)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.12.2019 в 21:52
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.12.2019 в 21:21
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Romerik (YNWA)
30.12.2019 в 21:30
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Сливная яма (Мадрид )
30.12.2019 в 21:56
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