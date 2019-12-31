Месси – спортсмен года по версии Международной ассоциации спортивной прессы

Нападающий "Барселоны" и национальной сборной Аргентины Лионель Месси и американская гимнастка Симона Байлз были признаны в 2019 году спортсменами года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) – об этом сообщает пресс-служба организации.

В голосовании принял участие 331 журналист из 102 стран мира. Месси набрал 13,11% голосов, обойдя кенийского легкоатлета Элиуда Кипчоге (12,01%). Третью позицию в голосовании занял испанский теннисист Рафаэль Надаль (9,38%).

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Байлз стала первой среди женщин, набрав 15,04% голосов. Второе место по итогам голосования заняла американская футболистка Меган Рапино (13,51%). На третьем месте — ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (11,01%).