The Times: ФИФА рассматривает изменение правила определения офсайда

ФИФА в настоящее время рассматривает введение нового способа определения офсайда, при котором судьи будут считать, что игрок находится вне игры только в том случае, если он всем телом будет ближе к воротам, чем соперник, как сообщает The Times.

Правда, мнения чиновников разделились: многие опасаются, что после изменения правил, нападающие получат значительное преимущество перед защитниками – и баланс в игре будет нарушен.

Если в ФИФА все же решатся на изменения, то организации предстоит обратиться в International FA Board (IFAB) – организацию, отвечающую за правила в футболе, которая затем проведет испытания нововведения и, в случае успешного исхода, внесет соответствующее изменение. Последняя инновация в определении офсайда произошло в 1990 году. До этого игрок находился вне игры, когда располагался на одном уровне с соперником.