  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Дайджест: мастер-класс от Мудрика, итоги года от Иньесты, Джокер из Монтеррея и промах года

Общие новости
(1 голосов)

Яркие свежие футбольные моменты

Дайджест: мастер-класс от Мудрика, итоги года от Иньесты, Джокер из Монтеррея и промах года
Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик продемонстрировал прекрасные навыки работы с футбольным снарядом. Во время отдыха 18-летний игрок снял видео, которое хорошо подчеркивает его сильные стороны.

"Монтеррей", который недавно проиграл "Ливерпулю" в полуфинале КЧМ, стал победителем апертуры – первой части чемпионата Мексики. В финале плей-офф коллектив обыграл "Америку" (2:1, 1:2 и победа в серии пенальти 4:2). Интересно, что чемпионом в составе команды стал хавбек Родольфо Писарро – настоящий фанат фильма "Джокер". Свои голы 25-летний игрок празднует с улыбкой, а на бутсах носит одну из знаменитых цитат антагониста – "Put on a happy face" ("Надень счастливое лицо").

Полузащитник японского "Виссел Кобе" Андрес Иньеста поделился видео, в котором подбил итоги для своей команды в 2019 году. Стоит отметить, что 2019 год коллектив испанца завершил на восьмом месте в таблице японской Джей Лиги. В текущем сезоне на счету экс-хавбека "Барселоны" 24 матча (7 голов и столько же результативных передач).

Вишенка на торте – промах года?

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Монтеррей Андреас Иньеста Михаил Мудрик Дайджест
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...