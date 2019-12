Дайджест: мастер-класс от Мудрика, итоги года от Иньесты, Джокер из Монтеррея и промах года

Полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик продемонстрировал прекрасные навыки работы с футбольным снарядом. Во время отдыха 18-летний игрок снял видео, которое хорошо подчеркивает его сильные стороны.

Публикация от MM10????????Boy with big dreams... (@mmudryk10) 29 Дек 2019 в 11:56 PST

"Монтеррей", который недавно проиграл "Ливерпулю" в полуфинале КЧМ, стал победителем апертуры – первой части чемпионата Мексики. В финале плей-офф коллектив обыграл "Америку" (2:1, 1:2 и победа в серии пенальти 4:2). Интересно, что чемпионом в составе команды стал хавбек Родольфо Писарро – настоящий фанат фильма "Джокер". Свои голы 25-летний игрок празднует с улыбкой, а на бутсах носит одну из знаменитых цитат антагониста – "Put on a happy face" ("Надень счастливое лицо").

America vs Monterrey: Rodolfo Pizarro will use Joker studs https://t.co/xdwJzbwGJC pic.twitter.com/UKcVdf4Dky