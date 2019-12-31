Дайджест: мастер-класс от Мудрика, итоги года от Иньесты, Джокер из Монтеррея и промах года
Яркие свежие футбольные моменты
Полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик продемонстрировал прекрасные навыки работы с футбольным снарядом. Во время отдыха 18-летний игрок снял видео, которое хорошо подчеркивает его сильные стороны.
"Монтеррей", который недавно проиграл "Ливерпулю" в полуфинале КЧМ, стал победителем апертуры – первой части чемпионата Мексики. В финале плей-офф коллектив обыграл "Америку" (2:1, 1:2 и победа в серии пенальти 4:2). Интересно, что чемпионом в составе команды стал хавбек Родольфо Писарро – настоящий фанат фильма "Джокер". Свои голы 25-летний игрок празднует с улыбкой, а на бутсах носит одну из знаменитых цитат антагониста – "Put on a happy face" ("Надень счастливое лицо").
America vs Monterrey: Rodolfo Pizarro will use Joker studs https://t.co/xdwJzbwGJC pic.twitter.com/UKcVdf4Dky— En24 News (@En24_News) December 30, 2019
Joyita de tachones que usará Rodolfo Pizarro el día de mañana para la Gran Final de Ida en el BBVA. PUT ON A HAPPY FACE. INÉDITO. ???? pic.twitter.com/eUyWKiktC9— Soy Rayado (@SomosRayados) December 26, 2019
Полузащитник японского "Виссел Кобе" Андрес Иньеста поделился видео, в котором подбил итоги для своей команды в 2019 году. Стоит отметить, что 2019 год коллектив испанца завершил на восьмом месте в таблице японской Джей Лиги. В текущем сезоне на счету экс-хавбека "Барселоны" 24 матча (7 голов и столько же результативных передач).
???????????????? Vamos @visselkobe!! pic.twitter.com/A2mM8h39K1— Andrés Iniesta (@andresiniesta8) December 31, 2019
Вишенка на торте – промах года?
Your friend the deadly striker ???????? — 433 (@433) December 31, 2019
???? IG/rakipbul pic.twitter.com/e7zRMBYtk8
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