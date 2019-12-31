В Новый год с новым тренером: Альшевский возглавил БАТЭ

Белорусский "БАТЭ" получил нового тренера. Об этом, в последний день 2019 года, объявила пресс-служба клуба.

Теперь командой будет руководить Кирилл Альшевский. С лета 2012-го по конец 2013-го он был спортивным директором клуба. В 2014-18 гг. работал с юношескими и юниорскими сборными Беларуси.

В ближайшие несколько дней он проведет свою первую пресс-конференцию в качестве главного тренера. Последним наставником "БАТЭ" был Сергей Шульжик.

Напомним, что в текущем году "БАТЭ" впервые за 15 лет не смог стать чемпионом страны, уступив титул бресткому "Динамо".