В Новый год с новым тренером: Альшевский возглавил БАТЭ
Попытается вернуть команду на вершину
Белорусский "БАТЭ" получил нового тренера. Об этом, в последний день 2019 года, объявила пресс-служба клуба.
Теперь командой будет руководить Кирилл Альшевский. С лета 2012-го по конец 2013-го он был спортивным директором клуба. В 2014-18 гг. работал с юношескими и юниорскими сборными Беларуси.
В ближайшие несколько дней он проведет свою первую пресс-конференцию в качестве главного тренера. Последним наставником "БАТЭ" был Сергей Шульжик.
Напомним, что в текущем году "БАТЭ" впервые за 15 лет не смог стать чемпионом страны, уступив титул бресткому "Динамо".
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