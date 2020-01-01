Милевский и компания получили нового главного тренера
Сергей Ковальчук принял Динамо (Брест)
Главным тренером о "Динамо-Брест" назначен белорусский специалист Сергей Ковальчук.
Контракт с тренером рассчитан на 3 года.
Специалист с 1996 по 2004 был в "Динамо" в качестве игрока, затем члена тренерского штаба, и, наконец, главного тренера с 2011 по 2012 и с 2013 по 2016 годы. Последние три сезона брестчанин занимал должность спортивного директора клуба.
В качестве главного тренера брестчан, под его руководством команда выиграла Кубок Беларуси-2018.
Напомним, что за команду играют украинцы Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Динамо (Брест)
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...