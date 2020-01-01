Милевский и компания получили нового главного тренера

Главным тренером о "Динамо-Брест" назначен белорусский специалист Сергей Ковальчук.

Контракт с тренером рассчитан на 3 года.

Специалист с 1996 по 2004 был в "Динамо" в качестве игрока, затем члена тренерского штаба, и, наконец, главного тренера с 2011 по 2012 и с 2013 по 2016 годы. Последние три сезона брестчанин занимал должность спортивного директора клуба.

В качестве главного тренера брестчан, под его руководством команда выиграла Кубок Беларуси-2018.

Напомним, что за команду играют украинцы Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди.