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Давид Вилья триумфально завершил карьеру, выиграв Кубок Японии

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Хавбек взял с Виссел Кобе Кубок Японии

Давид Вилья триумфально завершил карьеру, выиграв Кубок Японии
Новина українською

Сегодня, 1 января японский "Виссел Кобе" впервые в своей истории взял трофей.

Команда, за которую выступают Иньеста, Вермален, Подольски и Давид Вилья, отыгравший последний матч в профессиональной карьере, завоевала Кубок Императора, обыграв в финале со счетом 2:0 "Касиму Антлерс".

38-летний Вилья в конце матча заменил Лукаса Подольски. Напомним, что испанец еще в ноябре объявил о завершении карьеры по окончании сезона в Японии.

В течении своей карьеры Вилья выступал за хихонский "Спортинг", "Сарагосу", "Валенсию", "Барселону", "Атлетико", а также "Мельбурн", "Нью-Йорк Сити" и "Виссел Кобе".

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В статье: Давид Вилья Виссел Кобе
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