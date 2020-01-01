Давид Вилья триумфально завершил карьеру, выиграв Кубок Японии

Сегодня, 1 января японский "Виссел Кобе" впервые в своей истории взял трофей.

Команда, за которую выступают Иньеста, Вермален, Подольски и Давид Вилья, отыгравший последний матч в профессиональной карьере, завоевала Кубок Императора, обыграв в финале со счетом 2:0 "Касиму Антлерс".

38-летний Вилья в конце матча заменил Лукаса Подольски. Напомним, что испанец еще в ноябре объявил о завершении карьеры по окончании сезона в Японии.

В течении своей карьеры Вилья выступал за хихонский "Спортинг", "Сарагосу", "Валенсию", "Барселону", "Атлетико", а также "Мельбурн", "Нью-Йорк Сити" и "Виссел Кобе".