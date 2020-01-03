В L'Equipe опубликовали символическую сборную минувшего 2019 года. Она очень похожа на ту команду, которую сформировала редакция UA-Футбол: отличия в схеме (не 4-3-3) и замене Жоржиньо Вейналдума на Криштиану Роналду.

В команду вошли сразу пять представителей победителя ЛЧ сезона 2018/19 – сейчас английский "Ливерпуль" уверенно лидирует во внутреннем чемпионате. Тактическая расстановка – 4-4-2:

Алисон Бекер, Трент Александер-Арнольд (оба – "Ливерпуль"), Матейс Де Лигт ("Аякс" / "Ювентус"), Виргил Ван Дейк, Эндрю Робертсон (оба – "Ливерпуль"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Френки Де Йонг ("Аякс" / "Барселона"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Садио Мане ("Ливерпуль").