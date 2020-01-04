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Джованни Ван Бронкхорст возглавил Гуанчжоу Фули

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Специалист продолжит работу в Поднебесной

Джованни Ван Бронкхорст возглавил Гуанчжоу Фули
Новина українською

Джованни ван Бронкхорст назначен новым главным тренером "Гуанчжоу Фули", сообщает официальный сайт клуба.

На этой должности 44-летний голландец сменил Драгана Стойковича, который недавно покинул клуб. Условия соглашения сторон остаются неизвестными.

Ранее ван Бронкхорст работал возглавлял "Фейеноорд" с 2015 по 2019 год, выиграв с клубом чемпионат Нидерландов, два Кубка страны и один Суперкубок.

"Гуанчжоу Фули" завершил прошлый сезон Китайской Суперлиги на 12-й строчке.

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В статье: Джованни ван Бронкхорст Гуанчжоу Фули (Китай)
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