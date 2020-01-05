Шмейхель стал футболистом 2019-го года в Дании

Голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель признан лучшим футболистом 2019-го года в Дании.

33-летний вратарь обошел в голосовании хавбека "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, а также полузащитника дортмундской "Боруссии" Томаса Дилэйни.

В 2016-м году Каспер уже брал этот приз - тогда он со своим "Лестером" сенсационно победил в АПЛ.

В 2017-м и 2018-м годах лучшим в Дании признавали Эриксена.