Шмейхель стал футболистом 2019-го года в Дании
Каспер обошел Эриксена и Дилэйни
Голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель признан лучшим футболистом 2019-го года в Дании.
33-летний вратарь обошел в голосовании хавбека "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, а также полузащитника дортмундской "Боруссии" Томаса Дилэйни.
В 2016-м году Каспер уже брал этот приз - тогда он со своим "Лестером" сенсационно победил в АПЛ.
В 2017-м и 2018-м годах лучшим в Дании признавали Эриксена.
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Источник:DR
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