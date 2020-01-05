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Шмейхель стал футболистом 2019-го года в Дании

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Каспер обошел Эриксена и Дилэйни

Шмейхель стал футболистом 2019-го года в Дании
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Голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель признан лучшим футболистом 2019-го года в Дании.

33-летний вратарь обошел в голосовании хавбека "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, а также полузащитника дортмундской "Боруссии" Томаса Дилэйни.

В 2016-м году Каспер уже брал этот приз - тогда он со своим "Лестером" сенсационно победил в АПЛ.

В 2017-м и 2018-м годах лучшим в Дании признавали Эриксена.

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В статье: Кристиан Эриксен Каспер Шмейхель Томас Дилэйни
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Источник:
DR
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