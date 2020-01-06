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Невероятный Чиро: Иммобиле вместе с Левандовски лидирует в гонке за Золотой бутсой

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19 голов в 17 матчах Серии А

Невероятный Чиро: Иммобиле вместе с Левандовски лидирует в гонке за Золотой бутсой
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Форвард римского "Лацио" Чиро Иммобиле отметился дублем в матче 18-го тура итальянской Серии А против "Брешии" (2:1). 29-летний итальянец забил на 32-й минуте с пенальти, а в компенсированное время провел победный мяч.

Таким образом, сейчас у Иммобиле 19 забитых голов в 17 матчах Серии А этого сезона, Чиро лидирует в списке бомбардиров чемпионата. У форварда миланского "Интера" Ромелу Лукаку – на 7 голов меньше.

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Вместе с Робертом Левандовски ("Бавария") Иммобиле лидирует по забитым мячам в ТОП-5 лиг Европы. На один гол отстает от тандема Тимо Вернер из "Лейпцига". Отметим, что прорыв случился при Симоне Индзаги – алленаторе "орлов" превратил Чиро в голеадора. Добавим, что итальянец – первый за 61 год игрок "Лацио", который забил как минимум 18 мячей в первых 17 турах чемпионата Италии.

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В статье: Роберт Левандовски Чиро Иммобиле Лацио (Рим)
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