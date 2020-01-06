Невероятный Чиро: Иммобиле вместе с Левандовски лидирует в гонке за Золотой бутсой

Форвард римского "Лацио" Чиро Иммобиле отметился дублем в матче 18-го тура итальянской Серии А против "Брешии" (2:1). 29-летний итальянец забил на 32-й минуте с пенальти, а в компенсированное время провел победный мяч.

Таким образом, сейчас у Иммобиле 19 забитых голов в 17 матчах Серии А этого сезона, Чиро лидирует в списке бомбардиров чемпионата. У форварда миланского "Интера" Ромелу Лукаку – на 7 голов меньше.

Вместе с Робертом Левандовски ("Бавария") Иммобиле лидирует по забитым мячам в ТОП-5 лиг Европы. На один гол отстает от тандема Тимо Вернер из "Лейпцига". Отметим, что прорыв случился при Симоне Индзаги – алленаторе "орлов" превратил Чиро в голеадора. Добавим, что итальянец – первый за 61 год игрок "Лацио", который забил как минимум 18 мячей в первых 17 турах чемпионата Италии.