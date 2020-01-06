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Дайджест: Зидана боднули в грудь, поверженная статуя Златана и как Клоппу чуть кепку не сбили

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Дайджест: Зидана боднули в грудь, поверженная статуя Златана и как Клоппу чуть кепку не сбили
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Владелец "Альмерии" Турки Аль-Шейх выложил совместное видео с главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом. В ролике глава комитета по спорту Саудовской Аравии в шутку боднул француза головой в грудь. Шикарный косплей эпизода с Матерацци – все помнят, как Зизу нанес фатальный удар в грудь Марко в успешном для "Скуадра Адзурры" финале ЧМ-2006.

Адам Лаллана помогает Юргену Клоппу в тяжелый для "Ливерпуля" период – команда немца продолжает идти без поражений даже в таком сложном режиме, ведь на выручку всегда готов прийти хавбек, в арсенале которого отличная техника. Взгляните на этот идеальный прием мяча в матче с "Эвертоном". Адам почти сбил кепку своего менеджера после успеха с "ирисками". Атмосфера буквально зашкаливает.

Статуя Златана в Мальме официально пала. Вчера, 5 января, был нанесен финальный удар. На месте остались только стопы.

Как бонус – образец поддержки от хорошего отца ;)

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В статье: Юрген Клопп Златан Ибрагимович Зинедин Зидан Ливерпуль Адам Лаллана
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