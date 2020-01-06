Дайджест: Зидана боднули в грудь, поверженная статуя Златана и как Клоппу чуть кепку не сбили
Яркие свежие футбольные моменты
Владелец "Альмерии" Турки Аль-Шейх выложил совместное видео с главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом. В ролике глава комитета по спорту Саудовской Аравии в шутку боднул француза головой в грудь. Шикарный косплей эпизода с Матерацци – все помнят, как Зизу нанес фатальный удар в грудь Марко в успешном для "Скуадра Адзурры" финале ЧМ-2006.
@iomatrix23 Ha sido duro, no? Sangre árabe! pic.twitter.com/KreBvndsvX— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 5, 2020
Адам Лаллана помогает Юргену Клоппу в тяжелый для "Ливерпуля" период – команда немца продолжает идти без поражений даже в таком сложном режиме, ведь на выручку всегда готов прийти хавбек, в арсенале которого отличная техника. Взгляните на этот идеальный прием мяча в матче с "Эвертоном". Адам почти сбил кепку своего менеджера после успеха с "ирисками". Атмосфера буквально зашкаливает.
How's your touch @officialAL20 ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/9GbkBsom9b— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 5, 2020
Klopp doffs his cap to Lallana. What a guy.❤️ pic.twitter.com/QlD4dE8RPj— Kloppholic (@Kloppholic) January 5, 2020
Статуя Златана в Мальме официально пала. Вчера, 5 января, был нанесен финальный удар. На месте остались только стопы.
Zlatan Ibrahimovic's statue has been sawed down by the Malmo fans. pic.twitter.com/jRBWwske0L— Nitwik Football (@NitwikFootball) January 5, 2020
Как бонус – образец поддержки от хорошего отца ;)
When your dad is your number one fan ????— ESPN UK (@ESPNUK) January 6, 2020
(via @KevOnStage) pic.twitter.com/PUmx3DAvMD
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