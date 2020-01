Дайджест: Зидана боднули в грудь, поверженная статуя Златана и как Клоппу чуть кепку не сбили

Владелец "Альмерии" Турки Аль-Шейх выложил совместное видео с главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом. В ролике глава комитета по спорту Саудовской Аравии в шутку боднул француза головой в грудь. Шикарный косплей эпизода с Матерацци – все помнят, как Зизу нанес фатальный удар в грудь Марко в успешном для "Скуадра Адзурры" финале ЧМ-2006.

Адам Лаллана помогает Юргену Клоппу в тяжелый для "Ливерпуля" период – команда немца продолжает идти без поражений даже в таком сложном режиме, ведь на выручку всегда готов прийти хавбек, в арсенале которого отличная техника. Взгляните на этот идеальный прием мяча в матче с "Эвертоном". Адам почти сбил кепку своего менеджера после успеха с "ирисками". Атмосфера буквально зашкаливает.

Klopp doffs his cap to Lallana. What a guy.❤️ pic.twitter.com/QlD4dE8RPj — Kloppholic (@Kloppholic) January 5, 2020

Статуя Златана в Мальме официально пала. Вчера, 5 января, был нанесен финальный удар. На месте остались только стопы.

Zlatan Ibrahimovic's statue has been sawed down by the Malmo fans. pic.twitter.com/jRBWwske0L — Nitwik Football (@NitwikFootball) January 5, 2020

Как бонус – образец поддержки от хорошего отца ;)