Де Росси: Я чувствую необходимость вернуться к своей семье, поэтому решил закончить карьеру

Полузащитник "Бока Хуниорс" Даниэль Де Росси прокомментировал свое решение о завершении карьеры футболиста.

"Дело не в серьезной проблема с травмами или какой-либо другой серьезной проблеме, на самом деле. Я просто чувствую необходимость вернуться к своей семье. Я особенно скучаю по своей дочери, а она скучает по мне. Я принял это решение, оно окончательное. Все пытались убедить меня в обратном, предлагали провести здесь больше времени, но решение было принято, и в этом нет ничего странного. Я оставляю здесь частичку своего сердца, поскольку никто не может понять, что значит играть на "Бомбонере" и быть в раздевалке "Боки". Это был уникальный опыт.

Меня приняли здесь как брата, и я никогда этого не забуду. Я продолжу смотреть матчи "Боки" и уверен, что вернусь в будущем, чтобы побывать на трибунах. Я принял свое решение еще в октябре, но решил, что будет правильно вернуться сюда и сказать людям об этом лично, в знак уважения. Вместе с этим клубом, который навсегда сохранит место в моем сердце, я также завершаю свою игровую карьеру. Но я, конечно, продолжу работать в футболе", – поделился Де Росси на прощальной пресс-конференции.