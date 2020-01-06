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FIFA 20 представила сборную года. Роналду и Салаха нет в команде

Общие новости
(1 голосов)

Команда года по версии футбольного симулятора

FIFA 20 представила сборную года. Роналду и Салаха нет в команде
Новина українською

FIFA 20 опубликовала свою сборную года. В команду 2019-го года по версии EA SPORTS FIFA вошли:

Голкипер:

  • Алиссон (Бразилия, "Ливерпуль")

Защитники:

  • Эндрю Робертсон (Шотландия, "Ливерпуль")
  • Маттейс де Лигт ( Голландия, "Ювентус")
  • Вирджил ван Дейк Голландия, ("Ливерпуль")
  • Трент Александер-Арнолд (Англия, "Ливерпуль")

Полузащитники:

  • Нголо Канте (Франция, "Челси")
  • Френки де Йонг (Голландия, "Барселона")
  • Кевин де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити")

Нападающие:

  • Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ")
  • Лионель Месси (Аргентина, "Барселона")
  • Садьо Мане (Сенегал, "Ливерпуль")

Состав команды года FIFA 20

FIFA 20 представила сборную года. Роналду и Салаха нет в команде - изображение 1



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В статье: киберспорт команда года FIFA 20
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Источник:
EA SPORTS FIFA
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Комментарии (1)
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nazarkovalchuk (Белая Церковь)
06.01.2020 в 22:36
Фифа конвеер для обезьян.
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