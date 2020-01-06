FIFA 20 представила сборную года. Роналду и Салаха нет в команде
Команда года по версии футбольного симулятора
FIFA 20 опубликовала свою сборную года. В команду 2019-го года по версии EA SPORTS FIFA вошли:
Голкипер:
- Алиссон (Бразилия, "Ливерпуль")
Защитники:
- Эндрю Робертсон (Шотландия, "Ливерпуль")
- Маттейс де Лигт ( Голландия, "Ювентус")
- Вирджил ван Дейк Голландия, ("Ливерпуль")
- Трент Александер-Арнолд (Англия, "Ливерпуль")
Полузащитники:
- Нголо Канте (Франция, "Челси")
- Френки де Йонг (Голландия, "Барселона")
- Кевин де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити")
Нападающие:
- Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ")
- Лионель Месси (Аргентина, "Барселона")
- Садьо Мане (Сенегал, "Ливерпуль")
Состав команды года FIFA 20
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Источник:EA SPORTS FIFA
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Комментарии (1)
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nazarkovalchuk (Белая Церковь)
06.01.2020 в 22:36
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