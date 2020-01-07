Марез – лучший футболист Магриба 2019 года

Экс-игрок "Лестера" сумел стать одним из главных в обойме Пепа Гвардиолы – Рияд Марез регулярно появлялся на фланге атаки "Манчестер Сити" в прошлом году, продолжает это делать алжирец и сейчас. Он выиграл АПЛ, Кубок Англии и Кубок лиги, а также взял со своей сборной Кубок Африканских наций.

Издание France Football определило победителя в номинации лучший футболист Магриба в 2019 году – приз был вручен именно вингеру "горожан". Для Рияда данная награда уже третья в карьере (2015, 2016). На этот раз главным соперником Мареза был Хаким Зиеш из "Аякса". В текущем сезоне алжирец сыграл 26 матчей во всех турнирах (6 голов и 12 результативных пасов).

Магриб – это название, данное средневековыми арабскими моряками, географами и историками странам Северной Африки, расположенным к западу от Египта (Алжир, Тунис, Ливия, Мавритания и Марокко).