Дайджест: изуродованная статуя Санчеса, воскрешение Боба Пейсли, курьез с Артетой и изящный финт
Яркие свежие футбольные моменты
Из известных статуй игроков, только скульптура Криштиану Роналду стоит себе спокойно. В чилийском городе Токопилья вандалы осквернили "идол" Алексиса Санчеса, разломав ему лицо. Хулиганы также затерли номер на футболке и повредили правую ногу монумента. Варварство крайне расстроило местных жителей, которые гордятся знаменитым земляком: 31-летний Алексис прославил Токопилью и стал символом маленького городка. Ранее статуя Златана Ибрагимовича окончательно пала под напором вандалов.
Alexis Sanchez's statue in hometown defaced https://t.co/Nb7pVjZiEa— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 6, 2020
Технологии оживили легендарного тренера "Ливерпуля" к 100-летию клуба. Естественно, не обошлось без 3D-анимации и CGI-графики. Помог "красным" с проектом "Project Stand Red" титульный спонсор – банк Standart Chartered. В нескольких роликах Боб Пейсли взаимодействовал с Яном Рашем, Джорданом Хендерсоном, Джеймсом Милнером и Джо Гомесом. Юрген Клопп появился с Пейсли в отдельном видео.
Микель Артета спокойно общался с журналистами на пресс-конференции, но внезапно у охранника зазвонил телефон – все бы ничего, но на рингтоне у мужчины стояла мелодия "We're forever Everton". Напомним, испанец сейчас тренирует "Арсенал", но в прошлом выступал за "ирисок" – с 2005 по 2011 год.
Interrupting Mikel Arteta? Not ideal— Match of the Day (@BBCMOTD) January 7, 2020
Interrupting Mikel Arteta with 'We're forever Everton'? Iconic
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Алжирский игрок Багдад Бунеджа ловко одурачил защитника, проявив актерское мастерство – он сделал вид, что примет передачу от Али Ассадалла, однако пропустил мяч, позволив Акраму Афифу оказаться на выгодной ударной позиции и нанести точный выстрел по воротам "Аль-Араби". Изящно.
Rapaz... pic.twitter.com/5kyLAUWJFl— desimpedidos (@desimpedidos) January 6, 2020
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