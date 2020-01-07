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Дайджест: изуродованная статуя Санчеса, воскрешение Боба Пейсли, курьез с Артетой и изящный финт

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Яркие свежие футбольные моменты

Дайджест: изуродованная статуя Санчеса, воскрешение Боба Пейсли, курьез с Артетой и изящный финт
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Из известных статуй игроков, только скульптура Криштиану Роналду стоит себе спокойно. В чилийском городе Токопилья вандалы осквернили "идол" Алексиса Санчеса, разломав ему лицо. Хулиганы также затерли номер на футболке и повредили правую ногу монумента. Варварство крайне расстроило местных жителей, которые гордятся знаменитым земляком: 31-летний Алексис прославил Токопилью и стал символом маленького городка. Ранее статуя Златана Ибрагимовича окончательно пала под напором вандалов.

Технологии оживили легендарного тренера "Ливерпуля" к 100-летию клуба. Естественно, не обошлось без 3D-анимации и CGI-графики. Помог "красным" с проектом "Project Stand Red" титульный спонсор – банк Standart Chartered. В нескольких роликах Боб Пейсли взаимодействовал с Яном Рашем, Джорданом Хендерсоном, Джеймсом Милнером и Джо Гомесом. Юрген Клопп появился с Пейсли в отдельном видео.

Микель Артета спокойно общался с журналистами на пресс-конференции, но внезапно у охранника зазвонил телефон – все бы ничего, но на рингтоне у мужчины стояла мелодия "We're forever Everton". Напомним, испанец сейчас тренирует "Арсенал", но в прошлом выступал за "ирисок" – с 2005 по 2011 год.

Алжирский игрок Багдад Бунеджа ловко одурачил защитника, проявив актерское мастерство – он сделал вид, что примет передачу от Али Ассадалла, однако пропустил мяч, позволив Акраму Афифу оказаться на выгодной ударной позиции и нанести точный выстрел по воротам "Аль-Араби". Изящно.

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В статье: Юрген Клопп Алексис Санчес Микель Артета Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль Боб Пэйсли Дайджест
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