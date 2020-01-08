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Дайджест: покушение на экс-форварда Юве, троллинг Линекера и форма Интера на следующий сезон

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Дайджест: покушение на экс-форварда Юве, троллинг Линекера и форма Интера на следующий сезон
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Экс-форвард "Ювентуса" Ковачевич стал жертвой покушения и получил ранения. Сейчас Дарко работает в Федерации футбола Сербии. Он отделался незначительными повреждениями после совершенного нападения. Инцидент произошел неподалеку от Афин, когда 46-летний функционер выходил из автомобиля возле собственного дома. После выстрела Ковачевич лег на землю, двое преступников скрылись. Позже их автомобиль был найден сожженным, рядом бросили оружие.

Бывший игрок "Лестера" и сборной Англии Гари Линекер иронически прокомментировал результат матча между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" (1:3) в полуфинале Кубка английской лиги. Намеки на "лисов" – сегодня команда Роджерса встретится с "Астон Виллой".

"Слава Богу, жеребьевка распределилась так, что в полуфинале Кубка лиги не сошлись два гиганта АПЛ".

В Сети появилось изображение формы "нерадзурри" на сезон 2020/21. Ресурс Footy Headlines опубликовал изображение новой формы миланского "Интера". Домашний комплект традиционно выполнен в черно-синих цветах, а его отличительной особенностью станет дизайн в виде зигзага. Выездной комплект будет белого цвета с узором из черных и синих полос, которые, пересекаясь, будут образовывать квадраты. Рановато, конечно, опубликовали…

Дайджест: покушение на экс-форварда Юве, троллинг Линекера и форма Интера на следующий сезон - изображение 1

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В статье: Интер (Милан) Гари Линекер Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Лестер Сити Дайджест Дарко Ковачевич
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