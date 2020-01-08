Дайджест: покушение на экс-форварда Юве, троллинг Линекера и форма Интера на следующий сезон

Экс-форвард "Ювентуса" Ковачевич стал жертвой покушения и получил ранения. Сейчас Дарко работает в Федерации футбола Сербии. Он отделался незначительными повреждениями после совершенного нападения. Инцидент произошел неподалеку от Афин, когда 46-летний функционер выходил из автомобиля возле собственного дома. После выстрела Ковачевич лег на землю, двое преступников скрылись. Позже их автомобиль был найден сожженным, рядом бросили оружие.

Pucali na Darka Kovacevica pa pokusali da pobegnu... pic.twitter.com/pOnhxTV7Xi — Nenadana (@Nenad49186605) January 7, 2020

Бывший игрок "Лестера" и сборной Англии Гари Линекер иронически прокомментировал результат матча между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" (1:3) в полуфинале Кубка английской лиги. Намеки на "лисов" – сегодня команда Роджерса встретится с "Астон Виллой".

"Слава Богу, жеребьевка распределилась так, что в полуфинале Кубка лиги не сошлись два гиганта АПЛ".

Thank heavens the semifinal draw kept the 2 Premier League giants apart. ???? — Gary Lineker (@GaryLineker) January 7, 2020

В Сети появилось изображение формы "нерадзурри" на сезон 2020/21. Ресурс Footy Headlines опубликовал изображение новой формы миланского "Интера". Домашний комплект традиционно выполнен в черно-синих цветах, а его отличительной особенностью станет дизайн в виде зигзага. Выездной комплект будет белого цвета с узором из черных и синих полос, которые, пересекаясь, будут образовывать квадраты. Рановато, конечно, опубликовали…