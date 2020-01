Австралию накрыли пожары. Мир спорта старается помогать, чем может

Одной из самых обсуждаемых тем конца прошлого и начала нынешнего годов стали лесные пожары в Австралии. По обновлённой вчера информации австралийского отделения Всемирного фонда дикой природы, от стихии уже погибли более миллиарда животных. Жертвами стали коалы, кенгуру, сумчатые летяги, потору и какаду. Также стихия вынудила десятки тысяч жителей штатов Новый Южный Уэльс и Виктория покинуть свои дома. Пожары уже сожгли более четырёх миллионов гектаров кустарниковых земель.

ВВС пишет, что пожары - естественная часть метеорологического цикла Австралии. Но в этом году ситуация усугублена более высокой температурой и постоянной засухой во многих районах, охватив буквально все штаты страны. Самый серьёзный удар пришёлся на восточное и южное побережья, где проживает большая часть населения.

Организаторам спортивных мероприятий уже пришлось в декабре отменить крупный матч по крикету Big Bash Twenty20 и перенести один теннисный турнир из Канберры на 600 километров к западу в Бендиго. Также в Канберре из-за плохого качества воздуха не смогла тренироваться местная регбийная команда “Брамби”, которая перенесла свой тренировочный лагерь в австралийский Ньюкасл.

Больше всего вопросов возникает по поводу теннисного турнира Australian Open, основная сетка которого стартует в конце месяца. Организаторы уже заявили, что в случае необходимости готовы провести соревнование только на крытых кортах.

“В маловероятных случаях задымления корты будут закрыты. Если дым проникнет на все три крытых корта, система кондиционирования воздуха справится с его фильрацией”, - заявили на АО.

Финансово поддержали свою страну многие австралийские теннисисты. Так, Ник Кирьос за каждый эйс на ближайших турнирах в течение января будет жертвовать по 140 долларов. Его уже поддержали другие теннисные топы страны: Саманта Стосур, Эллен Перес, Алекс де Минаур и Джон Милман. Эшли Барти и вовсе отказалась от всех призовых за теннисный турнир в Брисбене, который проходит в эти дни, в пользу австралийского Красного креста. В случае победы на этом турнире, общая сумма пожертвований составит порядка 300 тысяч долларов.

Также присоединились к австралийцам Новак Джокович и Мария Шарапова, скинувшиеся по 17,4 тысяч долларов.

Ещё дальше пошла Симона Халеп, которая призналась, что эйсы - не её сильная сторона.

“Я та-а-ак хочу помочь, но вы же знаете, что я не бью много эйсов. Поэтому я обещаю, что буду жертвовать по 200 долларов за каждый выход тренера из моего бокса ко мне. Думаю, так я соберу больше”, - написала румынка в твиттере.

Американский теннисист украинского происхождения Денис Кудла уже находится в Мельбурне. В пятницу он провёл там тренировку, и впечатления у него остались не из приятных.

“На корте невозможно вдохнуть полной грудью. Я не провёл ни одной тренировки без кашля. Если ситуация сохранится, то не думаю, что будет безопасно. Играть можно, но кто его знает, какой вред мы наносим сами себе. Большой шлем никогда не переносился, так что это будет тяжёлое решение. Если дым станет ещё гуще, я не могу себе представить, как буду играть четыре-пять часов подряд и не кашлять как сумасшедший после матча, пытаясь восстановиться”, - цитирует спортсмена The New York Times.

WATCH: Fires blazed just meters away from people stranded on a beach in Australia's southeast coast #Ausfires pic.twitter.com/xr5GIU73mQ

Другой турнир под таким же названием Australian Open - по гольфу - также не прошёл без инцидентов. Игроки по ходу соревнования жаловались на кашель и жжение в глазах, а один из участников, новозеландец Райан Чиснолл, страдающий астмой, был вынужден одолжить у зрителя маску и в ней продолжать игру.

“Да, было тяжело, - сказал другой участник турнира Пол Кэйси. - Но я больше сочувствую тем, кто находился рядом с пожарами. Кроме жжения в глазах это никак не повлияло на наш гольф”.

Выразил поддержку и наставник австралийской сборной по крикету Джастин Лангер: “Впервые в жизни я скажу, что буду рад, если по ходу матча в крикет пойдёт дождь. Потому что Сидней в этом нуждается”.

В главном австралийском соревновании “европейского” футбола - А-Лиге - пока все матчи проходят по расписанию. Однако под крылом организации также находятся юношеская и женская лиги: в этих турнирах несколько встреч уже пришлось перенести. Так, игры команд из Канберры были сдвинуты с пятого на третье января.

“Решение о переносе было принято на основе прогноза, который не только оправдался, но и оказался ещё хуже”, - отметил глава лиги Грэг О’Рурк в комментарии ESPN.

WARNING GRAPHIC. Sorry to share these images near Batlow, NSW. It’s completely heartbreaking. Worst thing I’ve seen. Story must be told. #AustraliaFires pic.twitter.com/E7jrgcuUiv