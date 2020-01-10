Дайджест: Крауча выгнали из дома, Шакира не хочет замуж и завещание фаната на пиво игрокам

Экс-нападающий национальной сборной Англии Питер Крауч объявил о завершении карьеры летом прошлого года. Сейчас англичанин имеет собственное шоу на BBC Sounds под названием "Подкаст с Питером Краучем". В рамках нового выпуска он сделал ненастоящую татуировку, после чего позвонил жене, чтобы увидеть ее реакцию на изображение.

"Надеюсь, ты шутишь, Пит. Что это за человек на твоем плече? Ты выглядишь ужасно. Когда ты выйдешь на пляж, ты будешь выглядеть, как говно, но решать тебе. Если это правда, то домой можешь больше не возвращаться".

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике и его возлюбленная Шакира дали совместное интервью, в котором певица объяснила, почему пара до сих пор не расписана – и это несмотря на 10 лет отношений.

"Брак безумно пугает меня. Я не хочу, чтобы он смотрел на меня как на жену. Пусть видит во мне свою любимую девушку, запретный плод. Хочу держать его в тонусе. Пусть понимает, что от его поведения многое зависит", - отметила Шакира в интервью 60 minutes.

Shakira and Gerard Piqué have two sons together, but they’re not married and not rushing to the altar. “I want to keep him on his toes. I want him to think that anything's possible, depending on behavior.” https://t.co/H9YPaANjUI pic.twitter.com/8Ha4se57KQ — 60 Minutes (@60Minutes) January 6, 2020

Фанат "Норвича" оставил в завещании 100 фунтов стерлингов (примерно 120 евро) на выпивку для игроков любимой команды. Daily Mail сообщает, что Барри Гривз скончался 28 декабря 2019 года на 84-м году жизни. Он болел за "Норвич" с десяти лет и до выхода на пенсию работал учителем истории. Перед смертью ему захотелось сделать небольшой презент футболистам. Любимое футбольное воспоминание Барри – полуфинал Кубка Англии 1959 года.

"Папа всегда говорил, что завещает игрокам 100 фунтов стерлингов. Он хотел сделать это, чтобы поблагодарить их за эмоции в хорошие и плохие времена. Это заставляет меня улыбаться – он очень любил разговаривать о футболе", – рассказала дочь мистера Гривза Сара.