Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО
Вы точно помните эти кадры.
Время летит незаметно.
Вот и остались позади 2010-е – годы, подарившие нам множество ярких событий и запоминающихся моментов.
И это отличный повод вспомнить минувшую декаду, пролистав виртуальный альбом кадров, навсегда врезавшихся в память болельщиков.
Футболка Иньесты после золотого гола в финале чемпионата мира
Поцелуй Икера Касильяса и Сары Карбонеро после финального матча ЧМ
"Why always me?" от Марио Балотелли
Золотой гол Агуэро в ворота КПР
За секунду до того, как Виктор Кашшаи украдет у Украины гол на ЕВРО-2012
Балотелли забивает Германии и становится героем мемов
Ибрагимович готовится забить сумасшедший гол в ворота Англии
"Манчестер Юнайтед" прощается с сером Алексом Фергюсоном
Тимощук с украинским флагом празднует победу "Баварии" в Лиге чемпионов
Кьеллини демонстрирует укус Суареса
Чудо-гол Робина ван Перси в ворота Испании
Гетце делает Германию чемпионом мира
Лео Месси останавливается в шаге от титула
Рамос спасает "Реал" в финале Лиги чемпионов и переводит игру в победный овертайм
Знаменитое селфи Тотти в римском дерби
"Днепр", который почти смог
"Лестер" заставляет всех поверить в сказки
Тимощук благодарит фанатов после вылета с ЕВРО-2016
Зато Влада Седан становится звездой благодаря этому турниру
Эдер приносит Португалии чемпионский титул
Неймар помогает "Барселоне" совершить величайший камбек в противостоянии с ПСЖ
Буффон не может сдержать слез в последнем матче за сборную
Роскошный гол Роналду в ворота своей будущей команды
Отчаяние Кариуса, ставшего героем "Реала" в киевском финале
Мбаппе и его фирменное празднование в финале чемпионата мира
Беспощадный VAR ставит Гвардиолу на колени
Сборная Украины обыгрывает действующих чемпионов Европы и выходит на ЕВРО-2020
Месси закрывает декаду, выигрывая свой шестой "Золотой мяч"
А что больше всего запомнилось вам?
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