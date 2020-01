Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО

Время летит незаметно.

Вот и остались позади 2010-е – годы, подарившие нам множество ярких событий и запоминающихся моментов.

И это отличный повод вспомнить минувшую декаду, пролистав виртуальный альбом кадров, навсегда врезавшихся в память болельщиков.

Футболка Иньесты после золотого гола в финале чемпионата мира

Поцелуй Икера Касильяса и Сары Карбонеро после финального матча ЧМ

"Why always me?" от Марио Балотелли

Золотой гол Агуэро в ворота КПР

За секунду до того, как Виктор Кашшаи украдет у Украины гол на ЕВРО-2012

Балотелли забивает Германии и становится героем мемов

Ибрагимович готовится забить сумасшедший гол в ворота Англии

"Манчестер Юнайтед" прощается с сером Алексом Фергюсоном

Тимощук с украинским флагом празднует победу "Баварии" в Лиге чемпионов

Кьеллини демонстрирует укус Суареса

Чудо-гол Робина ван Перси в ворота Испании



Гетце делает Германию чемпионом мира

Лео Месси останавливается в шаге от титула

Рамос спасает "Реал" в финале Лиги чемпионов и переводит игру в победный овертайм

Знаменитое селфи Тотти в римском дерби

"Днепр", который почти смог

"Лестер" заставляет всех поверить в сказки

Тимощук благодарит фанатов после вылета с ЕВРО-2016

Зато Влада Седан становится звездой благодаря этому турниру

Эдер приносит Португалии чемпионский титул

Неймар помогает "Барселоне" совершить величайший камбек в противостоянии с ПСЖ

Буффон не может сдержать слез в последнем матче за сборную

Роскошный гол Роналду в ворота своей будущей команды

Отчаяние Кариуса, ставшего героем "Реала" в киевском финале

Мбаппе и его фирменное празднование в финале чемпионата мира

Беспощадный VAR ставит Гвардиолу на колени

Сборная Украины обыгрывает действующих чемпионов Европы и выходит на ЕВРО-2020

Месси закрывает декаду, выигрывая свой шестой "Золотой мяч"

А что больше всего запомнилось вам?

Пишите в комментариях!