  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО

Общие новости
(1 голосов)

Вы точно помните эти кадры.

Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Время летит незаметно.

Вот и остались позади 2010-е – годы, подарившие нам множество ярких событий и запоминающихся моментов.

И это отличный повод вспомнить минувшую декаду, пролистав виртуальный альбом кадров, навсегда врезавшихся в память болельщиков.

Футболка Иньесты после золотого гола в финале чемпионата мира

Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО - изображение 1

Поцелуй Икера Касильяса и Сары Карбонеро после финального матча ЧМ

Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО - изображение 2

"Why always me?" от Марио Балотелли

Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО - изображение 3

Золотой гол Агуэро в ворота КПР

Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО - изображение 4

За секунду до того, как Виктор Кашшаи украдет у Украины гол на ЕВРО-2012

Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО - изображение 5

Балотелли забивает Германии и становится героем мемов

Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО - изображение 6

Ибрагимович готовится забить сумасшедший гол в ворота Англии

Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО - изображение 7

"Манчестер Юнайтед" прощается с сером Алексом Фергюсоном

Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО - изображение 8

Тимощук с украинским флагом празднует победу "Баварии" в Лиге чемпионов

Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО - изображение 9

Кьеллини демонстрирует укус Суареса

Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО - изображение 10

Чудо-гол Робина ван Перси в ворота Испании
Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО - изображение 11
Гетце делает Германию чемпионом мира

Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО - изображение 12

Лео Месси останавливается в шаге от титула

Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО - изображение 13

Рамос спасает "Реал" в финале Лиги чемпионов и переводит игру в победный овертайм

Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО - изображение 14

Знаменитое селфи Тотти в римском дерби

Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО - изображение 15

"Днепр", который почти смог

Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО - изображение 16

"Лестер" заставляет всех поверить в сказки

Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО - изображение 17

Тимощук благодарит фанатов после вылета с ЕВРО-2016

Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО - изображение 18

Зато Влада Седан становится звездой благодаря этому турниру

Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО - изображение 19

Эдер приносит Португалии чемпионский титул

Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО - изображение 20

Неймар помогает "Барселоне" совершить величайший камбек в противостоянии с ПСЖ

Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО - изображение 21

Буффон не может сдержать слез в последнем матче за сборную

Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО - изображение 22

Роскошный гол Роналду в ворота своей будущей команды

Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО - изображение 23

Отчаяние Кариуса, ставшего героем "Реала" в киевском финале

Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО - изображение 24

Мбаппе и его фирменное празднование в финале чемпионата мира

Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО - изображение 25

Беспощадный VAR ставит Гвардиолу на колени

Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО - изображение 26

Сборная Украины обыгрывает действующих чемпионов Европы и выходит на ЕВРО-2020

Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО - изображение 27

Месси закрывает декаду, выигрывая свой шестой "Золотой мяч"

Главные моменты 2010-х годов, которые врезаются в память. ФОТО - изображение 28

А что больше всего запомнилось вам?

Пишите в комментариях!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марио Балотелли Лионель Месси Криштиану Роналду Джорджо Кьеллини ЧМ-2014 Луис Суарес Евро 2012 Серхио Агуэро Эдер Чемпионат Мира ЧМ 2014 Андреас Иньеста Пеп Гвардиола Евро 2016 вТренде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...